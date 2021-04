TytoCare se lance en Italie grâce à un partenariat avec Multimed

Ce lancement permettra aux hôpitaux et aux systèmes de santé de tout le pays d'accéder aux solutions de télésanté de pointe alimentées par l'intelligence artificielle de TytoCare

NEW YORK, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- TytoCare , créateur du premier appareil modulaire tout-en-un du secteur mondial de la santé et d'une plateforme de télésanté pour des examens médicaux à distance à la demande, alimentés par l'IA, a annoncé aujourd'hui son lancement en Italie, permettant l'adoption de sa solution de télésanté dans tout le pays. Le lancement s'effectue par le biais d'un partenariat avec Multimed , une société leader dans la distribution et la commercialisation de dispositifs médicaux, d'instruments chirurgicaux, de robotique et de dispositifs de sécurité, qui introduira TytoCare en exclusivité sur le marché italien des soins de santé publics.

Le système de santé italien a exprimé une demande importante pour la plateforme de télésanté de TytoCare comme solution pour aider à combattre l'épidémie fulgurante de COVID-19 qui a frappé le pays au début de la pandémie. Depuis lors, les systèmes de santé et les hôpitaux ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en œuvre des solutions de santé numérique afin de prévenir un futur effondrement du système de santé.

TytoCare est la seule solution de télésanté tout-en-un permettant aux médecins de se connecter à distance avec leurs patients pour des examens physiques de qualité clinique. L'appareil d'examen portable permet aux utilisateurs de réaliser des examens physiques complets du cœur, de la peau, des oreilles, de la gorge, de l'abdomen, ainsi que des poumons et de la température corporelle, qui sont essentiels pour le suivi de la COVID-19. La solution reproduit intégralement une consultation en personne, en tout lieu et à tout moment, pour les soins primaires et chroniques, et contribue à endiguer la propagation du virus en fournissant des soins à distance aux patients mis en quarantaine dans les hôpitaux et aux patients isolés à domicile. Les médecins peuvent ainsi obtenir les données cliniques vitales dont ils ont besoin pour surveiller et traiter les patients tout en gardant un périmètre de sécurité.

Ensemble, TytoCare et Multimed développeront le marché italien et fourniront la solution aux fournisseurs locaux, permettant des partenariats avec les hôpitaux, les établissements de soins pour personnes âgées, les médecins indépendants, les pharmacies, et la surveillance à domicile. Le premier partenariat de TytoCare en Italie, avec le centre hospitalier ASL de Vercelli , a été couronné de succès. Les médecins ont pu suivre et traiter les patients âgés et les enfants atteints de la COVID-19 et effectuer des consultations de télésanté de pneumologie, de cardiologie et de dermatologie. La mise en œuvre a montré la capacité de TytoCare à faciliter un large éventail de consultations de télésanté ainsi qu'à réduire la pression sur les installations et les médecins surchargés tout en atténuant de manière cruciale la propagation de la COVID-19. Outre les projets pilotes en cours dans le pays, les hôpitaux de renom Gemelli et Bambino Gesu ont commencé à évaluer la solution de télésanté TytoCare en vue d'une intégration éventuelle. De même, d'autres projets pilotes sont en préparation.

« Les autorités et les professionnels de la santé italiens ont rapidement adopté la télésanté dès le début de la pandémie », a déclaré Dedi Gilad, PDG et cofondateur de TytoCare. « Le partenariat avec Multimed nous permettra de réaliser notre vision d'offrir des soins à distance accessibles et de haute qualité dans toute l'Italie, ce qui est essentiel en ce moment, mais qui le restera lorsque la pandémie aura cessé. Tandis que le nombre de systèmes de santé cherchant à intégrer TytoCare ne fait qu'augmenter en Europe, nous sommes ravis de favoriser un écosystème de soins de santé productif pour les patients, les cliniciens et les assureurs, en fournissant les meilleurs soins virtuels depuis le confort de la maison, en faisant gagner du temps aux prestataires de soins et en réduisant les coûts par rencontre avec le patient. »

« Nous sommes fiers de nous associer à TytoCare pour développer les offres de télésanté dans toute l'Italie. TytoCare est une innovation unique qui élargit l'accès de la population italienne à des soins sûrs et de qualité clinique », a déclaré Maurizio Cordara Antona, président de Multimed. « En tant que distributeur exclusif de TytoCare en Italie, nous sommes impatients de contribuer ensemble à une nouvelle méthode de prestation de soins de santé pour le pays et son avenir. »

À propos de TytoCare

TytoCare est une entreprise de télésanté qui utilise l'IA pour transformer les soins de santé primaires en mettant la santé entre les mains des consommateurs. TytoCare connecte de manière transparente les personnes aux cliniciens afin de fournir les meilleures solutions d'examen et de diagnostic virtuels à domicile. Ses solutions sont conçues pour permettre un examen médical complet depuis n'importe quel endroit et comprennent un outil portable tout-en-un pour examiner le cœur, les poumons, la peau, les oreilles, la gorge, l'abdomen et la température corporelle ; une plateforme de télésanté complète pour partager les données d'examen, réaliser des examens vidéo en direct et programmer des consultations ; un référentiel de données basé sur le Cloud avec des analyses ; ainsi qu'une technologie de guidage intégrée et des algorithmes d'apprentissage automatique pour garantir la précision et la facilité d'utilisation pour les patients et des informations pour les prestataires de soins de santé. Cofondée par Dedi Gilad et Ofer Tzadik en 2012, TytoCare dispose des autorisations FDA et CE et s'est associée à plus de 100 grands systèmes de santé, plans de santé et partenaires stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Israël. Pour regarder une vidéo de démonstration, cliquez ici .

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.tytocare.com/ .

