Uaktualniony rating ESG HSI Shanghai Electric uwypukla działania spółki na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w 2020 r.

SZANGHAJ, 8 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Group („Shanghai Electric" lub „spółka"), wiodący na świecie producent i dostawca urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i usług integracyjnych, uzyskał podwyższenie ratingu Hang Seng w zakresie zarządzania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) do poziomu A dzięki wzmożonym działaniom na rzecz łagodzenia skutków pandemii COVID-19, walki z ubóstwem i praktykom z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy (EHS).

Spółka Shanghai Electric osiągnęła dobre wyniki w rozwijaniu swojej strategii ESG, która odnosi się do czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego wyrażających zrównoważony rozwój spółki i jej społeczny wpływ na inwestycje. Raport ratingowy ESG opracowany przez Hang Seng Indexes pokazuje, że spółka znajduje się w pierwszych 10 procentach spośród 332 podmiotów z branży i 1435 firm pod względem wyników ESG w kluczowych obszarach, takich jak ład korporacyjny, środowisko, uczciwe praktyki prowadzenia działalności, kwestie konsumenckie, a także zaangażowanie i rozwój społeczności.

Rating został przyznany po tym, jak Hang Seng Indexes uwzględnił ostatnio Shanghai Electric w niektórych indeksach związanych ze zrównoważonym rozwojem - indeks zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Hang Seng (Chiny A), indeks zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Hang Seng (Chiny kontynentalne i Hongkong) oraz indeks odniesienia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Hang Seng (Chiny A). Podwyższenie ratingu jest wyrazem dalszego uznania dla osiągnięć Shanghai Electric w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu w ostatnich latach, po tym jak w 2020 r. spółka uzyskała podwyższenie ratingu MSCI ESG.

Hang Seng Indexes stosuje rygorystyczny model oceny spółek ujętych w indeksie. Do oceny wyników ESG około 500 spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu i ponad 1200 spółek emitujących akcje kategorii A Hang Seng Indexes wyznaczyło Agencję ds. Zapewniania Jakości z Hong Kongu, niezależną i profesjonalną instytucję oceniającą.

W związku z pandemią, która nadal panuje na świecie, spółka Shanghai Electric podjęła szereg działań mających na celu pomoc tym, którzy ucierpieli z powodu Covid-19. Spółka powołała zespół do opracowania urządzeń do wytwarzania masek medycznych, a jej celem jest współpraca z partnerami w celu zwiększenia produkcji masek chirurgicznych ze 100000 do 120000 dziennie poprzez połączenie dziesięciu linii produkcyjnych do 20 lutego 2020 roku.

Jeśli chodzi o działania w kraju, 29 stycznia 2020 roku Shanghai Electric przekazał siedem urządzeń do tomografii komputerowej o wartości ponad 24,75 mln CNY (3,8 mln USD) Czerwonemu Krzyżowi w Wuhan. W marcu pracownicy Shanghai Electric przekazali ponad 8,8 mln CNY na pomoc w walce z pandemią w Chinach.

W ramach praktyk odpowiedzialności korporacyjnej spółki Shanghai Electric aktywnie uczestniczy w pracach związanych ze zwalczaniem ubóstwa na obszarach wiejskich w Chinach. Od 2018 r. spółka przekazała 2,25 mln CNY wioskom w południowo-zachodniej prowincji Junnan w Chinach. Darowizna została wykorzystana na budowę dróg oraz nowego oświetlenia ulicznego i przyczyniła się do poprawy jakości życia ponad 4400 mieszkańców. W 2019 roku spółka przekazała również łącznie 12,48 mln CNY na rzecz Fengxian, ubogiej dzielnicy podmiejskiej w południowej części Szanghaju.

Ponadto spółka wspomogła zagraniczne projekty i partnerów podczas pierwszego szczytu pandemii Covid-19. W marcu i kwietniu 2020 roku Shanghai Electric przekazał maski chirurgiczne dla Fuji Electric Japan, Sarawak Energy w Malezji, elektrowni termalnej Wassit w Iraku oraz projektu Thar Block-1 obejmującego zintegrowaną kopalnię węgla i elektrownię w Pakistanie.

Shanghai Electric wzmógł działania w zakresie EHS (ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy), tworząc system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz powołując w swoich regionalnych biurach komitety, których zadaniem jest promowanie praktyk EHS. Na przykład, aby chronić bezpieczeństwo pracowników, od czasu wybuchu epidemii COVID-19 spółka Shanghai Electric współpracowała z lokalnymi partnerami w Dubaju, aby stworzyć na miejscu zespół do zwalczania wirusa. Zarówno personel zatrudniony na miejscu, jak i zespół pracujący w Chinach otrzymał wytyczne i poradniki, a na miejscu zorganizowano szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w języku angielskim i arabskim.

Spółka dołożyła również starań, aby zapewnić minimalny wpływ na siedliska przyrodnicze. Spółka współpracowała z ekologami i ekspertami ds. środowiska w celu przeniesienia dzikich zwierząt i 180 drzew jadłoszynu na obszarze 40 km kwadratowych w pobliżu placu budowy projektu elektrowni słonecznej w Dubaju.

