Ualá recibió inversión de US$350 M de SoftBank y Tencent

Ualá , la fintech argentina, anunció una nueva ronda de inversión por 350 millones de dólares y alcanzó una valuación de 2,450 millones de dólares. Esta Serie D fue liderada por SoftBank Latin America Fund, el fondo de tecnología centrado en el mercado latinoamericano y Tencent, empresa tecnológica líder de China. Representa la ronda de inversión privada más grande que ha recibido una empresa argentina, lo que refuerza el crecimiento exponencial de la compañía y su liderazgo en el ecosistema fintech de la región.

La inyección de capital también contó con la participación de inversores que ya habían sido parte de rondas anteriores como fondos administrados por Soros Fund Management LLC, fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management, L.P., Ribbit Capital, Greyhound Capital, Monashees y Endeavor Catalyst, lo que representa una gran señal de apoyo y una clara apuesta al potencial de Ualá en la región. Asimismo, incorpora nuevos fondos como D1 Capital Partners y 166 2nd junto a inversores ángeles como Jacqueline Reses e Isaac Lee.

Con más de 3,5 millones de tarjetas emitidas en la región y a menos de un año de haber iniciado con éxito sus operaciones en el mercado mexicano, Ualá desarrolló un ecosistema financiero completo que brinda la posibilidad de acceder a una tarjeta internacional gratuita Mastercard, pagar servicios, solicitar préstamos personales y cobrar con Ualá Bis , la solución para emprendedores y comerciantes que permite vender a través de un link de pago o mPOS. Además, es posible cuotificar consumos ya realizados, contratar seguros e invertir en fondos comunes de inversión.

El financiamiento recibido le permitirá a Ualá continuar con su ambicioso plan de atracción de talento que la llevará a finalizar 2021 con 1.500 colaboradores y desarrollar nuevas verticales de negocio, aportando innovación y desarrollo tecnológico en América Latina.

"Estamos muy impresionados por la ambición y ejecución de Ualá. Confiamos en que nuestra inversión potenciará su crecimiento, fomentando un ecosistema regional capaz de hacer que los servicios financieros sean más accesibles y transparentes en la región" sostuvo Marcelo Claure, CEO de SoftBank Group International y COO de SoftBank Group.

"Con menos de 4 años en el mercado logramos un hito histórico para Ualá y también para la Argentina. Nos honra atraer a algunos de los mejores inversionistas del mundo para enfocarnos en la inclusión financiera y la innovación en América Latina, una misión que impulsa todo lo que hacemos. Estos fondos impulsarán nuestra ambición de brindar servicios financieros más simples, justos y transparentes, tanto en Argentina como en México." comentó Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

El crecimiento de Ualá en números:

Más de 1.000 colaboradores proyectando llegar a 1.500 a finales de 2021.

Más de 3,5 millones de tarjetas emitidas en menos de 4 años.

Más de un millón de usuarios invierten en el fondo común de inversión disponible en la app, el segundo más grande de Argentina en cantidad de personas.

en cantidad de personas. Más de 230 mil créditos otorgados.

A tan solo 8 meses de su lanzamiento, el volumen mensual transaccionado en Ualá Bis creció 27 veces desde su primer mes completo de operación.

Sobre su perfil de personas usuarias:

44% se identifican como mujeres y 56% se identifican como hombres



El 55% de sus personas usuarias tienen entre 18 y 30 años



El 65% no tenían historial crediticio al momento de descargarse la app.

Capitales recibidos a lo largo del tiempo:

