Über 40 Unternehmen verpflichten sich auf dem Tent European Business Summit, mehr als 250.000 Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern einzustellen und auszubilden

Accenture, Adecco, Amazon, Generali, ISS, Marriott International, Microsoft und andere führende Unternehmen haben zugesagt, geflüchtete Frauen aus der Ukraine und auch andere Geflüchtete schneller dem Arbeitsmarkt zuzuführen.

PARIS, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am Vorabend des Weltflüchtlingstages und während Europa sich angesichts der vier bis fünf Millionen Geflüchteten, darunter überwiegend Frauen aus der Ukraine, der größten Flüchtlingskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellen muss – haben 41 führende Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgegeben, dass sie über 250.000 ukrainische Flüchtlingsfrauen und andere Geflüchtete in mehreren europäischen Ländern einstellen und ausbilden werden. Diese ehrgeizigen Pläne wurden heute auf dem von der Tent Partnership for Refugees (Tent) veranstalteten Tent European Business Summit in Paris verkündet und stellen einen neuen Rekord auf, was das Engagement aus der Wirtschaft zur Integration Geflüchteter auf dem Arbeitsmarkt betrifft.

Als Teil dieser historischen Verpflichtung haben führende Marken wie Hilton, Marriott International und Teleperformance die Einstellung von 13.680 Geflüchteten zugesagt, die größten Personaldienstleister der Welt wie Adecco, ManpowerGroup und Randstad wollen 152.000 Geflüchtete in Arbeitsstellen vermitteln, und weitere bedeutende Unternehmen wie Accenture, Generali und Indeed verpflichten sich, über 86.000 Geflüchtete auszubilden. Auf dem Gipfeltreffen wurde auch eine Finanzierung von Google.org, der Philanthropie von Google, angekündigt, um die Arbeit von Tent in Polen zu beschleunigen, sowie auch neue strategische Partnerschaften mit LinkedIn und Visa bekanntgegeben -- einschließlich finanzieller Unterstützung, um die Tent-Initiativen zum beruflichen Mentoring von Geflüchteten in Europa auszubauen.

Die gemachten Zusagen werden zweifellos die Unternehmensbelegschaften stärken, Personallücken schließen und positive Impulse für die europäische Wirtschaft bringen sowie schätzungsweise jährlich über 2 Milliarden € an Einkommen für Geflüchtete in Europa generieren.

Da ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine nicht in Sicht ist - und die Europäische Union Millionen von Ukrainer:innen aufnimmt - ist es unerlässlich, dass den Geflüchteten durch die Integration in den Arbeitsmarkt eine längerfristige Eingliederung und Hoffnung geboten wird, sagte Margaritis Schinas, Vizepräsident der Europäischen Kommission, der auf dem Gipfel die Eröffnungsrede hielt. "Die Öffnung der EU-Grenzen für Ukrainer:innen vor über einem Jahr hat Europa von seiner besten Seite gezeigt. Ein Jahr später sind jedoch immer noch viel zu viele Geflüchtete ohne Arbeit, trotz unseres endemischen Fachkräftemangels, ihres hohen Bildungsniveaus, ihres Wunsches, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und ihres gesetzlichen Rechts auf Arbeit im Rahmen der Richtlinie über vorübergehenden Schutz. Diese beispiellose Unterstützung von Unternehmen aus dem ganzen Kontinent wird entscheidend dazu beitragen, dass Zehntausende von Ukrainer:innen für sich und ihre Angehörigen in der Ukraine sorgen können."

„Geflüchtete Frauen aus der Ukraine müssen bei ihrer Suche nach Arbeit viele Hürden überwinden – von mangelnden Kenntnissen der Landessprache bis hin zur Kinderbetreuung. Die Wirtschaft muss mehr tun, um diese Hürden zu beseitigen, und dazu beitragen, dass diese unglaublich motivierten und qualifizierten Menschen dem Arbeitsmarkt zugeführt werden können", erklärte Hamdi Ulukaya, Gründer und Präsident der Tent Partnership for Refugees sowie CEO und Gründer von Chobani. „Alle Geflüchteten, die eine Stelle finden, sind ab diesem Moment keine Geflüchteten mehr. Ich bin stolz auf diese Unternehmen, die heute mitmachen und über 250.000 ukrainischen Frauen und anderen Geflüchteten europaweit dabei helfen werden, auf eigenen Beinen zu stehen, ihnen eine Chance auf ein Leben in Würde zu geben."

Die folgenden Marken haben zugesagt, in den nächsten drei Jahren 13.680 Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern in mehreren europäischen Ländern einzustellen:

Amazon wird mindestens 5.000 Geflüchtete einstellen.

Hilton wird mindestens 1.500 Geflüchtete einstellen.

Marriott International wird mindestens 1.500 Geflüchtete einstellen.

ISS wird mindestens 1.000 Geflüchtete einstellen.

Teleperformance wird mindestens 500 Geflüchtete einstellen.

Weitere Unternehmen mit Einstellungszusagen für Geflüchtete: Accenture, adidas, Blackstone, bp, Duni Group, ESS Group, FCC Medio Ambiente, Hempel, Hyatt, Ipsos, KFC, Kyndryl, L'Oréal Group, Menzies Aviation, Novartis, PepsiCo, Pfizer, QSRP, Starbucks EMEA, Suez, The Body Shop und The Kraft Heinz Company.

„Wir wissen, dass eine vielfältige Belegschaft uns als Unternehmen stärkt. Daher streben wir aktiv danach, Menschen mit unterschiedlichem persönlichem und beruflichem Hintergrund, verschiedenen Qualifikationen und Erfahrungen einzustellen. Uns sind die Hürden bewusst, die die Geflüchteten und anderen Vertriebenen überwinden müssen, und wir setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, ihnen Zugang zu sinnvoller Beschäftigung zu verschaffen", sagte J. Ofori Agboka, Vice President of People eXperience and Technology (PXT) für Global Operations bei Amazon und Mitglied des Tent Advisory Council. „Unsere heutige Zusage, auf die wir sehr stolz sind, spiegelt Amazons anhaltendes Engagement für Geflüchtete weltweit wider."

Auch Personaldienstleister haben außergewöhnliche Zusagen gemacht, was die Einstellung von Geflüchteten in den nächsten drei Jahren betrifft. Sie wollen Geflüchteten nicht nur eine vorübergehende Beschäftigung vermitteln, sondern ihnen auch Festanstellungen bei ihren europäischen Kunden verschaffen. Ihre Zusagen belaufen sich auf 152.000 und umfassen:

Adecco wird mindestens 50.000 Geflüchtete vermitteln.

Randstad wird mindestens 40.000 Geflüchtete vermitteln.

EWL Group wird mindestens 35.000 Geflüchtete vermitteln.

ManpowerGroup wird mindestens 30.000 Geflüchtete vermitteln.

„Adecco kann auf ein seit langem bestehendes Engagement zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Geflüchteten verweisen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir mehr als 10.000 Geflüchteten geholfen, eine Arbeit zu finden. Wir sind uns jedoch bewusst, dass Unternehmen wie das unsere noch mehr tun müssen, da viele dieser Menschen noch jahrelang auf der Flucht sein werden", so Christophe Catoir, President von Adecco und einer der Gastgeber des Tent European Business Summit. „Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Dutzende von Unternehmen aus ganz Europa in diesem entscheidenden Moment mit einem solch mutigen Engagement zusammentun, und Adecco ist unglaublich stolz darauf, mit an der Spitze dieser Bewegung zu stehen."

Darüber hinaus kündigten diverse große Unternehmen an, in den nächsten drei Jahren sowohl direkt als auch über Partnerorganisationen Schulungen anzubieten, um Geflüchteten dabei zu helfen, sich gefragte Fachkenntnisse in Bereichen wie IT, Programmierung und Cybersicherheit anzueignen und ein besseres Verständnis des europäischen Arbeitsmarktes zu erlangen.

Accenture wird ca. 16.000 Geflüchtete ausbilden und sie unterstützen.

Indeed wird mindestens 15.000 Geflüchtete ausbilden.

Cisco wird mindestens 10.000 Geflüchtete ausbilden

Microsoft wird mindestens 5.000 Geflüchtete ausbilden.

Generali wird mindestens 5.000 Geflüchtete ausbilden.

„Geflüchtete stehen vor vielen Herausforderungen, wenn sie versuchen, zum ersten Mal in den Arbeitsmarkt Ihrer neuen Heimat einzutreten oder eine Arbeit zu finden, die ihren Fähigkeiten und ihren Erfahrungen entspricht", erklärte Lucy Murdoch, Managing Director – Corporate Citizenship, Accenture. „Möglichkeiten der Weiterbildung – sei es in Bezug auf die Sprache, branchenspezifische Fertigkeiten oder das Erlernen von Arbeitsmarktnormen – sind von entscheidender Bedeutung, um Geflüchteten zu helfen, eine sinnvolle Beschäftigung zu finden. Unsere heutige Zusage stützt sich auf das anhaltende Engagement von Accenture für die Schaffung integrativer Beschäftigungsmöglichkeiten für Geflüchtete und auf die Erfolge bei der Qualifizierung marginalisierter Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt, um deren Leben wesentlich zu verbessern und sie auf eine nachhaltige Zukunft vorzubereiten."

Auch Accor, Amazon, Hempel, Kyndryl, ManpowerGroup, Novartis, Randstad, Salesforce, Starbucks EMEA und Unilever haben zugesagt, Geflüchtete auszubilden.

Angesichts dieser paneuropäischen Zusagen wird Tent versuchen, mehr Unternehmen in der Region mit den Talentpools von Geflüchteten in Verbindung zu bringen - insbesondere in Polen, das mit 1,5 Millionen die größte ukrainische Flüchtlingsbevölkerung beherbergt. Zu diesem Zweck wurde heute auch die Unterstützung von Google.org angekündigt, die die Ressourcen und das technologische Know-how von Google nutzen wird, um die Kluft zwischen Unternehmen und ukrainischen Geflüchteten in Polen zu überbrücken.

Ergänzend zum allgemeinen Anliegen der Organisation, Geflüchteten bei der Suche nach Arbeit zu helfen, bietet Tent im Rahmen professioneller Mentorenprogramme Geflüchteten Unterstützung durch Mitarbeiter:innen der teilnehmenden Unternehmen, die als Mentor:innen fungieren, persönliche Berufsberatung anbieten und ihnen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt oder beim beruflichen Aufstieg helfen. Auf dem Gipfel wurden heute neue strategische Partnerschaften mit LinkedIn und Visa angekündigt, um Tausende weitere geflüchtete Frauen aus der Ukraine und anderen Ländern zu erreichen, indem der Wirkungsbereich sowie die Finanzierung des Refugee Women Mentorship Program von Tent in Europa noch schneller erweitert werden soll.

Gideon Maltz, CEO von Tent Partnership for Refugees: „Die Unterstützung der europäischen Öffentlichkeit für die ukrainischen Geflüchteten in den ersten Tagen der russischen Invasion wird nun durch kluge, strategische und dauerhafte Investitionen der Wirtschaft zur Integration von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern in den Arbeitsmarkt ergänzt. Auf diese Weise können die Unternehmen den Arbeitskräftemangel ausgleichen und von einer erstaunlich hohen Qualifikation profitieren, während diese Menschen ihr Leben wieder aufbauen und sich in ihrer neuen Heimat integrieren können. Wenn Russland gehofft hatte, dass der Exodus der Ukrainer Europa destabilisieren würde, zeigt der heutige Gipfel, dass Europa stärker und wohlhabender sein wird, wenn es die Ukrainer:innen und andere Geflüchtete aufnimmt."

Kelly T. Clements, Deputy High Commissioner von UNHCR, des UN-Flüchtlingshochkommissariats: „Tent und seine Partner haben eindrucksvoll bewiesen, dass es eine überwältigende Unterstützung von Unternehmen, Kunden und Mitarbeiter:innen für die Einstellung von Geflüchteten gibt. Geflüchtete, die Arbeit finden, sind auf dem Weg zu größerer Unabhängigkeit und können ihre Familien unterstützen. Geflüchtete sind innovativ, sie zahlen Steuern, sind Arbeitgeber:innen, Verbraucher:innen, Investor:innen und Entrepreneure. Es gibt keine bessere Investition, als Geflüchteten bei der Suche nach Arbeit zu helfen oder sie bei Aus- und Weiterbildungen zu unterstützen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Aus geschäftlicher Sicht ergibt dies einfach Sinn. UNHCR ruft alle Unternehmen auf, sich zu engagieren und sich weltweit dafür einzusetzen, dass Geflüchtete eine anständige Arbeit finden."

Jacob Aarup-Andersen, CEO von ISS und einer der Gastgeber des Tent European Business Summit: „Wir bei ISS sind stolz auf unsere vielfältige und integrative Kultur, die Kolleg:innen aus der ganzen Welt willkommen heißt und uns dazu veranlasst hat, uns sofort nach Ausbruch des Krieges zu verpflichten, ukrainische Geflüchtete in unsere Belegschaft aufzunehmen. Durch unsere Partnerschaft mit der Tent Partnership for Refugees, lokalen Behörden und anderen wichtigen Partnern ist ISS stolz darauf, seit dem letzten Frühjahr bereits Hunderte von Geflüchteten in Europa eingestellt zu haben. Unsere heutige Zusage, mindestens 1.000 weitere Geflüchtete, darunter auch ukrainische Frauen, einzustellen, beruht auf unserem unermüdlichen Bestreben, durch finanzielle Stabilität und ein Gefühl der Zugehörigkeit einen echten Unterschied für Menschen und Gesellschaften zu machen."

Najat Vallaud-Belkacem, Director France der ONE Campaign und Mitglied des Tent Advisory Council: „Die außerordentliche Welle der Solidarität, die wir seit Beginn des Ukrainekrieges erlebt haben, darf nicht nachlassen und muss sich auf alle Geflüchteten ungeachtet ihrer Herkunft erstrecken. Geflüchtete sind eine Bereicherung für unsere Gesellschaften und unsere Volkswirtschaften. Es erfüllt mich mit großer Freude zu sehen, dass viele Unternehmen nun beginnen, sich zu engagieren, oder ihre bestehenden Zusagen zur Einstellung und Ausbildung von Geflüchteten erweitern. Sie gehen mit gutem Beispiel voran und wir hoffen, dass viele Unternehmen diesem Ruf folgen werden."

Paul Polman, führender Unternehmer, Aktivist und ehemaliger CEO von Unilever, sowie einer der Gastgeber des Tent European Business Summit: „Als ich mich vor einigen Monaten Hamdi Ulukaya und den anderen führenden Unternehmer:innen als einer der Gastgeber des Tent European Business Summit anschloss, hätte ich mir nie träumen lassen, wie stark Unternehmen sich für die Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern heute engagieren würden. Ich möchte den Unternehmen, die sich dieser wichtigen Bewegung angeschlossen haben, meine Anerkennung ausdrücken, und gleichzeitig den Mut der vielen Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern würdigen, die ihr Leben wieder neu aufbauen müssen. Ihre Qualifikationen und Beharrlichkeit sind ein enormer Gewinn für jedes Unternehmen, das nach einer fähigen und zielstrebigen Belegschaft sucht."

Dominika Bettman, GM von Microsoft Polen und eine der Gastgeberinnen des Tent European Business Summit: „Die Millionen von Geflüchteten aus der Ukraine, die seit Beginn des Krieges von Polen und den anderen europäischen Ländern aufgenommen wurden, sind mehrheitlich Frauen mit Kinderbetreuungspflichten. Viele von ihnen haben mit beruflichen und sozialen Herausforderungen zu kämpfen, während sie versuchen, auf einem neuen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Daher sind Aus- und Fortbildungen ein wichtiger Faktor, der für diese sehr motivierten und fähigen Menschen bei der Arbeitssuche entscheidend sein kann. Microsoft freut sich, mit der Verpflichtung, gemeinsam mit unseren Partnern europaweit bis 2025 mindestens 5.000 ukrainische Geflüchtete auszubilden, Teil dieses entscheidenden Momentes heute zu sein.

Chris Heutink, Vorstandsmitglied, Randstad: „Randstad hat seit 2011 im Rahmen seiner Programme mehr als 103.400 Migrant:innen und Geflüchteten weltweit dabei geholfen, Arbeit zu finden. Als einer der größten Personalvermittler weltweit, mobilisieren wir kontinuierlich alle unsere Partnerunternehmen, um Geflüchteten und Migrant:innen Arbeit und Chancen zu vermitteln, auf deren Grundlage sie für sich selbst und ihre Familien eine freiere und sichere Zukunft aufbauen können. Nachdem wir unser bisheriges, auf 3 Jahre ausgelegtes Ziel in nur einem Jahr erreicht haben, erfüllt es uns mit Stolz, dass wir unser Engagement nun erweitern können und werden bis 2025 50.000 Geflüchteten und Migrant:innen bei der Arbeitssuche unterstützen. Im Rahmen dieser Initiative planen wir, 40.000 Geflüchteten und Migrant:innen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt zu helfen und 10.000 Geflüchteten und Migrant:innen Aus- und Weiterbildungen bereitzustellen. Unserer Ansicht nach spricht dies für unsere ehrliche Überzeugung, dass sinnvolle Beschäftigung für alle Menschen unverzichtbar ist."

Anthony Capuano, Präsident und CEO von Marriott International: "Wir bei Marriott International glauben daran, eine Kraft für das Gute zu sein und einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf die Gemeinschaften zu haben, in denen wir tätig sind. Dazu gehört in ganz Europa die Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine seit Beginn des Krieges. Unser Fokus auf die Schaffung von Arbeitsplätzen hat bereits dazu geführt, dass in Dutzenden unserer Hotels in der Region über 970 Geflüchtete eingestellt wurden. Das Ziel von Marriott, weitere 1.500 Geflüchtete in Europa einzustellen, baut auf der Arbeit auf, die wir in den USA leisten, um Chancen für Geflüchtete zu fördern, und unterstreicht unser unerschütterliches Engagement, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und Geflüchteten und unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen wirtschaftliche Chancen zu bieten."

