Uber choisit la technologie eSIM de Valid pour ses services connectés dans le monde entier

MADRID, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Uber, le géant de la technologie qui aide à connecter les mondes physique et numérique pour faire avancer les passagers et les objets d'un simple clic dans plus de 10 000 villes du monde, a adopté la mioSIM eSIM de Valid pour déployer sa solution technologique UberSIM.

La solution mioSIM eSIM de Valid est intégrée à la plateforme d'orchestration de connectivité unique de ConnectedYou, qui comprend également le logiciel d'approvisionnement à distance de carte SIM de Valid permettant la gestion de la connectivité multiopérateurs à l'échelle mondiale pour Uber sur tous les opérateurs mobiles de l'écosystème UberSIM.

La solution UberSIM permet aux différents cas d'utilisation IoT d'Uber de rester parfaitement connectés au service tout en permettant à l'écosystème d'Uber de bénéficier de la flexibilité générée par cette architecture pour disposer des meilleurs coûts et de la meilleure qualité.

Conformément aux dernières spécifications de la GSMA, la technologie eSIM de pointe de Valid offre à nos clients une solution interopérable et efficace pour simplifier leur chaîne d'approvisionnement pour l'accès à la connectivité et, quel que soit l'emplacement de l'appareil, gérer ou modifier à distance les abonnements de connectivité directement à partir d'un service rapide et hautement sécurisé.

L'objectif d'Uber avec le produit UberSIM a été de créer une expérience connectée et une qualité de service inégalées en offrant une connectivité transparente pour tous les déploiements IoT d'Uber à l'échelle mondiale. Grâce à cette solution, Uber est en mesure de gérer une seule UGS UberSIM mondiale, ce qui simplifie considérablement ses opérations dans plus de 70 pays.

« Ayant accès à des millions d'appareils connectés, nous avions besoin d'un modèle commercial à guichet unique pour gérer les mises à jour à distance et rationaliser la connectivité des appareils partout dans le monde d'une manière simple. La solution de Valid nous a permis de simplifier nos opérations et, ce faisant, d'assurer la sécurité de nos appareils connectés », a déclaré Rahul Vijay d'Uber.

« Notre expertise dans la fourniture de solutions interopérables eSIM nous a donné suffisamment de connaissances pour être en mesure d'installer, de tester et de fournir le service en un temps record, tout en répondant aux exigences spécifiques d'Uber. Travailler avec des géants comme Uber et avec des fournisseurs de services de connectivité agiles comme ConnectedYou illustre parfaitement la stratégie axée sur le client eSIM de Valid, qui vise à aider nos clients à offrir un parcours numérique amélioré pendant la mise en œuvre de l'eSIM et ainsi d'établir un pont entre les fournisseurs de connectivité et les équipementiers. », a déclaré Salvador Cabrera, chef de l'exploitation de Valid Mobile chez Valid.

À propos d'Uber

Uber est une entreprise technologique qui connecte les mondes physique et numérique pour aider à faire avancer les choses au bout de vos doigts.

Le concept Uber est né un soir où il neigeait à Paris, en 2008. Depuis ce temps, notre volonté de créer et de réinventer les choses nous propulse toujours plus loin. Uber est aujourd'hui une plateforme mondiale qui trouve chaque jour de nouveaux moyens de générer des revenus flexibles et de transporter des passagers et des objets à destination. Il est passé des courses sur 4 roues aux courses sur 2 roues, puis aux livraisons par fret sur 18 roues. Des repas à emporter aux produits du quotidien, en passant par les médicaments sur ordonnance et presque tout ce dont vous avez besoin à tout moment. De la vérification des antécédents des chauffeurs à celle en temps réel, la sécurité est une priorité fondamentale tous les jours. Chez Uber, la quête de réinvention n'est jamais terminée, ne s'arrête jamais et ne fait que commencer.

À propos de Valid

Valid (B³: VLID3 – ON) propose des solutions sur mesure intégrant des technologies émergentes dans le but d'offrir des expériences sûres et fiables. Des données, des paiements, de l'identité et du mobile à l'IoT, au Track and Trace, à la certification numérique et à l'agritech, Valid offre un large portefeuille de services et de solutions qui accélèrent la transformation numérique des activités de nos clients. Fort de plus de 60 ans d'expérience et plus de 4 000 employés dans 16 pays, Valid est le plus grand émetteur de documents d'identification au Brésil, et figure parmi les 5 principaux producteurs de cartes SIM et les plus grands fabricants mondiaux de cartes bancaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.valid.com .

