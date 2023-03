Uber Conta amplia plataforma de descontos e oferece clube de compras com mais ofertas e vantagens

Motoristas e entregadores podem ter até 90% de desconto em mais de 800 lojas parceiras físicas e virtuais de todos os segmentos

BARUERI, Brasil, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Uber Conta, conta digital da Uber operada pelo Digio, amplia a sua plataforma de descontos e passa a oferecer um clube de compras com o objetivo de disponibilizar mais ofertas e vantagens. Os motoristas e entregadores podem ter até 90% de desconto em mais de 800 lojas parceiras físicas e virtuais de todos os segmentos. Dentre elas, estão Domino's com até 35% de abatimento, Brastemp com até 30% e Cinemas Cinépolis até 50%.

"Os parceiros da Uber passam a ter ainda mais vantagens para o seu dia a dia ao usarem a Uber Conta. Buscamos trazer agilidade na vida financeira e idealizamos em conjunto com a Uber um clube de compras com um volume maior de ofertas e estabelecimentos parceiros e de uma vivência mais fluida pelo aplicativo", explica Ana Bellino, Superintendente de Produtos, CRM, Marketing e UX do Digio.

Outras Vantagens

A Uber Conta é uma conta digital completa, livre de mensalidades e que oferece repasse dos ganhos logo após cada viagem ou entrega. Desde seu lançamento no início de 2021, a Uber e o Digio desenvolveram diversos serviços e produtos financeiros para os motoristas parceiros da plataforma.

Entre eles está uma linha de crédito pessoal para os motoristas e entregadores no Brasil. O empréstimo, de valor unitário de R$1 mil a R$10 mil, tem taxa de juros a partir de 2,99% ao mês, com prazo de pagamento em até 18 meses. O produto intitulado de "Uber Conta Crédito Pessoal" é um projeto piloto e é dirigido exclusivamente a parceiros selecionados das categorias Diamante e Platina do Uber Pro , o programa de fidelidade para parceiros da Uber.

Com a conta ainda é possível consultar saldos, realizar transferências via TED e PIX, pagar boletos e saques por QR Code na rede Banco 24horas, Também há a possibilidade de aderir ao adesivo da Veloe, de pedágios e estacionamentos, com isenção de mensalidade por seis meses, ao acessar a Uber Loja dentro do aplicativo da Uber Conta.

Os benefícios da Uber Conta, como percentuais de cashback e o pacote de serviços, são progressivos de acordo com o nível do titular no Uber Pro. Por exemplo, um parceiro da categoria Diamante (nível mais alto) pode realizar saques e TEDs ilimitados, enquanto um parceiro na categoria Azul (nível inicial) tem direito a dois saques e um TED de graça por mês.

A conta digital para parceiros da Uber possui um cartão de bandeira Elo com a função de pagamento por aproximação (contactless) e cartão virtual. Além de poder transacionar os valores recebidos diretamente na conta para qualquer compra do dia a dia, é possível cadastrar o cartão Uber para pagamento de aplicativos de músicas, filmes, séries e apps de entrega. A partir do seu uso, os parceiros também podem ter até 20% de desconto ao contratar os planos mensal e trimestral do Uber Chip , além de receber até 10% de cashback em todos os abastecimentos nos Postos Ipiranga, por meio do aplicativo abastece-aí.

A Uber Conta está elegível para qualquer parceiro que:

Tenha concluído pelo menos 25 viagens ou entregas na plataforma.

Tenha uma conta ativa na Uber.

Não tenha retenções legais, relativas a ordens judiciais.

A Uber Conta também está disponível para entregadores parceiros que fazem viagens nas modalidades Uber Flash e Uber Direct, soluções de entrega da plataforma da Uber.

FONTE Digio

SOURCE Digio