Uber Conta lança linha de empréstimo exclusiva para motoristas parceiros

Digio operacionaliza crédito pessoal direto na conta digital de parceiros com taxas a partir de 2,99%

BARUERI, Brasil, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Uber Conta , conta digital da Uber operada pelo Digio, lança linha de crédito pessoal para os motoristas e entregadores da plataforma no país. O empréstimo, de valor unitário de R$1 mil a R$10 mil, tem taxa de juros a partir de 2,99% ao mês, com prazo de pagamento em até 18 meses.

O produto intitulado de "Uber Conta Crédito Pessoal" é dirigido exclusivamente a parceiros selecionados das categorias Diamante e Platina do Uber Pro , o programa de fidelidade para parceiros da Uber. O intuito é testar o novo produto para então avaliar uma expansão para todos os motoristas e entregadores que usam a conta digital.

A Uber Conta oferece repasse dos ganhos logo após cada viagem ou entrega e o pagamento do empréstimo segue na mesma linha, por meio de débitos instantâneos até a conclusão da parcela mensal. Os débitos serão feitos a cada repasse de ganhos dos motoristas parceiros e serão iniciados 28 dias antes do vencimento de cada parcela, com carência de até 80 dias.

"A Uber Conta foi idealizada para trazer agilidade na vida financeira dos motoristas parceiros. Nossa ambição é chegar a todos os parceiros da Uber, que somam mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Este é mais um passo para aumentar nossa penetração junto a esse público por meio da oferta de crédito pessoal. No último ano, já conseguimos entender melhor o perfil dos motoristas que usam a Uber Conta, o que nos permite oferecer empréstimo a um público que muitas vezes tem dificuldade no acesso a esta opção em muitas instituições", ressalta Marcelo Scarpa, Diretor Executivo do Digio.

Para a Uber, a iniciativa é parte de um movimento para oferecer ainda mais opções para os parceiros que escolhem usar seu aplicativo para dirigir e gerar renda. Os produtos financeiros da Uber Conta são desenvolvidos em parceria entre Digio e Uber, unindo as expertises do banco digital e da plataforma de tecnologia.

Outras vantagens

Além do empréstimo, a Uber Conta ainda possui uma plataforma de descontos, que permite aos parceiros realizar compras online com até 60% de desconto em diversas lojas, e oferece cashback, dinheiro de volta ao realizar as compras em diversos estabelecimentos.

Outra vantagem que todos os usuários da Uber Conta usufruem é o rendimento de pelo menos 100% do CDI, mais do que a poupança, ao deixar saldo na conta digital. É possível ainda consultar saldos, realizar transferências via TED e PIX, pagar boletos e saques por QR Code na rede Banco 24horas.

As vantagens da Uber Conta, como percentuais de cashback e o pacote de serviços, são progressivos de acordo com o nível do titular no Uber Pro, o programa de fidelidade da Uber para motoristas parceiros. Por exemplo, um parceiro Diamante (nível mais alto) pode realizar saques e TEDs ilimitados, enquanto um parceiro no nível inicial tem direito a dois saques e um TED de graça por mês.

A conta digital é livre de mensalidade e possui um cartão de bandeira Elo com a função de pagamento por aproximação (contactless). Além de poder transacionar os valores recebidos diretamente na conta para qualquer compra do dia a dia, é possível cadastrar o cartão para pagamento de aplicativos de músicas, filmes, séries e apps de entrega. Outro ponto interessante é que ele possui sua versão virtual para realização de compras online com ainda mais segurança.

A Uber Conta está elegível para qualquer parceiro que:

Tenha concluído pelo menos 25 viagens ou entregas na plataforma.

Tenha uma conta ativa na Uber.

Não tenha retenções legais, relativas a ordens judiciais.

A Uber Conta também está disponível para entregadores parceiros que fazem viagens nas modalidades Uber Flash e Uber Direct, soluções de entrega da plataforma da Uber.

Sobre o Digio

O Digio é a plataforma digital de serviços financeiros com produtos e serviços que facilitam a relação das pessoas com seu dinheiro. Lançado em 2016, o cartão de crédito sem anuidade, com gestão pelo aplicativo, foi o primeiro produto da bantech. Logo em seguida os clientes ganharam uma conta digital, 100% digital e sem mensalidade, com rendimento do saldo de 100% do CDI, além de diversas funcionalidades. Entre elas, a DigioLoja com produtos de games, tag de estacionamento e pedágio da Veloe, recarga de celular, entre outros, e também o DigioClub, clube de recompensas em parceria com a Livelo. O Digio é uma Bantech, ou seja, oferece a solidez de um banco e a agilidade de uma fintech.

