Übernahme erfolgreich abgeschlossen: Syntax und Beyond Technologies bündeln offiziell Kräfte

Zusammenschluss schafft breites Portfolio an branchenspezifischen Technologie-Lösungen, stärkt SAP-Expertise und erweitert Teamstärke, globale Reichweite sowie regionale Ressourcen

MONTRÉAL, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, und Beyond Technologies mit Hauptsitz in Montréal geben den erfolgreichen Abschluss ihrer Übernahme-Transaktion bekannt. Der am 3. Oktober 2023 angekündigte Deal macht Beyond jetzt zum Teil der Syntax-Familie. Der kanadische Professional Services-Anbieter Beyond ist spezialisiert auf die Integration von SAP-Lösungen sowie Business-Performance-Optimierung.

Durch den Zusammenschluss von Syntax und Beyond erhöht sich die globale Teamstärke von Syntax auf über 2.800 Mitarbeitende, die mehr als 900 Mittelständler und große Unternehmen weltweit betreuen – aus insgesamt 26 Standorten in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien.

„Unsere besondere Stärke sind branchenspezifische Lösungen und Services, und genau darauf zahlt die Zusammenführung der Teams von Syntax und Beyond ein. Wir sehen großes Potenzial, gemeinsam noch mehr Wert für unsere Kunden zu stiften – in den Branchen Fertigung, Rohstoffindustrie, Bauwirtschaft, Handel, Konsumgüterindustrie, Biowissenschaften und dem öffentlichen Sektor", sagt Christian Primeau, Global CEO von Syntax. „Unsere intensiven Partnerschaften mit SAP, unsere Unternehmenskulturen und unsere gemeinsamen Werte ermöglichen es uns, zügig zu einem globalen Team zu werden, um Wertschöpfung schnell voranzutreiben." Christian Primeau wird Syntax weiterhin als globaler CEO anführen.

„Als Leader im Technologie-Business muss man sich stets die Frage stellen, wie man seinen Kunden jetzt und künftig am nützlichsten sein kann", erklärt Luc Dubois, Partner und CEO von Beyond Technologies. „Da wir ab sofort zur Syntax-Familie gehören, beschreiten wir einen klaren Weg in die Zukunft – mit einer größeren geografischen Reichweite, mehr Consulting-Stärke und inkrementellen Lösungen für Bereiche wie Security, Daten und IoT. Mit Syntax als Partner können wir unseren Boutique-Charakter beibehalten, sind aber gleichzeitig skalierfähiger."

Syntax und Beyond Technologies – gemeinsame Werte

Branchenspezifische Lösungen: Fokus auf Mittelstand und große Unternehmen in Branchen wie Fertigung, Bauwirtschaft, Rohstoffindustrie, Biowissenschaften, Handel , Konsumgüterindustrie und dem öffentlichen Sektor. Diese Spezialisierung ermöglicht es Syntax und Beyond, die tagtäglichen Herausforderungen solcher Unternehmen zu adressieren und zu bedienen.

Fokus auf Mittelstand und große Unternehmen in Branchen wie Fertigung, Bauwirtschaft, Rohstoffindustrie, Biowissenschaften, , Konsumgüterindustrie und dem öffentlichen Sektor. Diese Spezialisierung ermöglicht es Syntax und Beyond, die tagtäglichen Herausforderungen solcher Unternehmen zu adressieren und zu bedienen. Weltweite Verfügbarkeit & lokale Präsenz : Gemeinsam haben Syntax and Beyond einen globalen Fußabdruck von 26 Standorten in Nord- und Mittelamerika, Europa, Afrika sowie Asien. Durch die Bündelung der Kräfte profitieren Kunden von weltweiten, flexiblen Ressourcen in ihren lokalen Märkten.

: Gemeinsam haben Syntax and Beyond einen globalen Fußabdruck von 26 Standorten in Nord- und Mittelamerika, Europa, Afrika sowie Asien. Durch die Bündelung der Kräfte profitieren Kunden von weltweiten, flexiblen Ressourcen in ihren lokalen Märkten. Business Transformation Consultancy: Die bestehende Expertise rund um das SAP Enterprise Applikationsökosystem wird weiter vertieft. Im Juni 2021 übernahm Syntax bereits die auf Systemintegrationen und Management spezialisierte Beratungsfirma Illumiti, jetzt eine Syntax Company. Diese Transaktion machte Syntax zum Marktführer im Bereich SAP-Lösungen und Professional Services in Nordamerika. Beyond untermauert dieses Commitment, zudem hat die SAP-Expertise nun sogar noch weiter zugenommen.

Die bestehende Expertise rund um das SAP Enterprise Applikationsökosystem wird weiter vertieft. 2021 übernahm Syntax bereits die auf Systemintegrationen und Management spezialisierte Beratungsfirma Illumiti, jetzt eine Syntax Company. Diese Transaktion machte Syntax zum Marktführer im Bereich SAP-Lösungen und Professional Services in Nordamerika. Beyond untermauert dieses Commitment, zudem hat die SAP-Expertise nun sogar noch weiter zugenommen. Komplementäre wertebasierte Kulturen: Schon vor der Transaktion legten beide Organisationen großen Wert auf den Aufbau von Unternehmenskulturen, die Unternehmergeist fördern und den Kunden in den Mittelpunkt stellen – auf Basis der unternehmenseigenen Werte.

„Heutzutage muss sich die Geschäftswelt permanent auf Transformation einstellen. Deshalb brauchen Unternehmen aller Größen Technologie-Partner, um Transformationsstrategien auszuschöpfen und Top-Ergebnisse zu erzielen," sagt Pascal Tremblay, President und CEO, Managing Partner bei Novacap. „Die Übernahme von Beyond Technologies durch Syntax steht für ein kontinuierliches Engagement – für den Erfolg unserer Kunden, für eine Ökosystem-Partnerschaft, für gute Unternehmensführung und um ein Arbeitgeber der Wahl für Technologie-Profis zu sein. Als gemeinsames Team sind wir sehr optimistisch in Bezug auf das Potenzial, Mehrwert für verschiedenste Stakeholder zu schaffen."

Syntax ist ein Portfolio-Unternehmen von Novacap TMT, einem Private Equity-Unternehmen aus Montreal.

Über Syntax

Syntax bietet ein breites Spektrum an Technologielösungen, zuverlässige Professional Services, umfassende Beratungsleistungen sowie bewährte Application Management Services – damit die geschäftskritischen Cloud-Anwendungen der Kunden jederzeit performant, zuverlässig und zukunftsorientiert arbeiten.

Mit 50 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Kunden auf der ganzen Welt verfügt Syntax über fundiertes Know-how bei der Implementierung und dem Management von Multi-ERP-Installationen in geschützten privaten, öffentlichen oder hybriden Umgebungen. Syntax arbeitet eng mit SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft und anderen führenden Technologieanbietern zusammen, um zu gewährleisten, dass die Anwendungen der Kunden nahtlos und sicher funktionieren – als solide Basis für unternehmensweite Innovationskraft.

Mehr Informationen gibt es unter www.syntax.com/de-de/

Über Beyond Technologies

Beyond Technologies wurde 2005 gegründet, ist in den vergangenen fünf Jahren von 100 auf 400 Mitarbeitende gewachsen und unterstützt mehr als 150 Organisationen mit seinen sieben Standorten in Kanada, den USA, Frankreich, Marokko und Südafrika. Beyond Technologies bietet Unternehmen SAP-Expertise, Tools und Lösungen für ihre digitale Transformation. Beyond Technologies zählt zu den „20 Best Workplaces" und zu den „Best Managed Companies" in Kanada. Das Service-Angebot umfasst den gesamten Transformationszyklus – von branchenübergreifender funktionaler und technischer Unternehmensberatung bis zu Customer Experience, Projektmanagement, Business Intelligence sowie kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensleistung.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.beyondtechnologies.com

Über Novacap

Novacap wurde 1981 gegründet und ist eine führende kanadische Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von mehr als 8 Milliarden kanadischen Dollar, das in über 100 Plattform-Unternehmen investiert ist, und hat mehr als 150 Add-on Akquisitionen abgeschlossen. Das Unternehmen setzt seit 2007 auf einen einzigartigen sektorenfokussierten Investmentansatz in Industrie, Technology, Media & Telecommunications (TMT), Finanzdienstleistungen und digitale Infrastruktur. Die tiefgreifende Fachexpertise von Novacap trägt dazu bei, Wachstum von Unternehmen zu beschleunigen und langfristigen Wert zu schaffen. Mit seinen erfahrenen Investment- und Operations-Teams sowie beträchtlichen finanziellen Möglichkeiten verfügt Novacap über die Ressourcen und das Wissen, um dabei zu unterstützen, erstklassige Unternehmen aufzubauen. Novacap hat Niederlassungen in Montreal, Toronto und New York.

Weitere Informationen gibt es unter www.novacap.ca

