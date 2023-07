Fortalece as capacidades de entrada no mercado da Ubicquia na América Latina e no Caribe

FORT LAUDERDALE, Flórida, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Ubicquia Inc., uma empresa dedicada a tornar a implantação de infraestrutura inteligente simples e econômica, anunciou hoje um acordo de distribuição com a UrbanSP, uma empresa americana de infraestrutura inteligente com sede em Miami e escritórios na América Latina e no Caribe. A parceria oferece à UrbanSP os direitos de distribuir as plataformas inteligentes de iluminação pública da Ubicquia na região.

Ubicquia Anuncia Contrato Principal de Distribuição com a UrbanSP

As plataformas inteligentes da Ubicquia utilizam a infraestrutura existente para acelerar projetos da IoT (Internet das Coisas). Eles se conectam ao soquete da fotocélula no topo dos postes de iluminação pública e começam a oferecer recursos da IoT em minutos. As plataformas são implementadas por 700 dos maiores serviços de utilidade pública e cidades dos Estados Unidos. Com este acordo de parceria e beneficiando-se do amplo alcance da UrbanSP em vários países, a Ubicquia expandirá sua presença na América Latina e no Caribe.

"As plataformas da Ubicquia resolvem muitos dos desafios que nossos clientes enfrentam. Elas oferecem uma forma rápida e eficaz de preencher o abismo digital, reduzir o consumo de energia, melhorar a segurança pública e monitorar a qualidade do ar", disse Gerardo Guarino, diretor da UrbanSP. "Ao implementar em iluminação pública, podemos concluir os projetos 10 vezes mais rápido e a um custo muito menor. Estamos entusiasmados em adicionar a Ubicquia ao nosso ecossistema e agregar valor adicional aos nossos revendedores/parceiros VAR na região".

A UrbanSP estabeleceu suas operações em Miami, oferecendo serviços com o objetivo de habilitar territórios inteligentes com a ajuda de infraestrutura sólida, ecossistema e práticas focadas em resultados. A entrega na região é exclusivamente em um modelo P2P. Atualmente, a empresa tem escritórios em toda a América Latina e no Caribe. Eles oferecem aos clientes consultoria, financiamento e serviços de IoT por meio de modelos opex e capex. Também entregaram vários projetos para as cidades e têm revendedores bem estabelecidos e reconhecidos.

De acordo com os termos da Master Partnership Agreement UrbanSP serão distribuídos:

Controles de iluminação pública em rede UbiCell ® desenvolvidos para proporcionar economia de energia.

desenvolvidos para proporcionar economia de energia. Plataforma multiuso UbiHub ® que oferece às cidades e departamentos policiais uma forma mais simples de implementar conscientização situacional e câmeras LPR, oferecer Wi-Fi e análises de rua para reduzir o congestionamento.

que oferece às cidades e departamentos policiais uma forma mais simples de implementar conscientização situacional e câmeras LPR, oferecer Wi-Fi e análises de rua para reduzir o congestionamento. O UbiSmart ® AQM + é um sensor de monitoramento de ar e ruído que é mais econômico do que as soluções convencionais.

AQM + é um sensor de monitoramento de ar e ruído que é mais econômico do que as soluções convencionais. O UbiVu é um sistema de gestão de ativos baseado em nuvem que oferece dados, análises e recursos poderosos de gerenciamento para todo o portfólio.

"Esta parceria permite que a Ubicquia amplie e apoie nossos parceiros e projetos na América Latina e no Caribe com melhor eficiência. Estamos entusiasmados com as oportunidades que isso abre para ambas", disse Kyle Brown, vice-presidente mundial de canais da Ubicquia. "Esse é um momento empolgante para os clientes à medida que trabalhamos juntos, contribuindo para o desenvolvimento de comunidades sustentáveis e conectadas na região".

Sobre a UrbanSP

A UrbanSP foi fundada em 2021 com uma paixão profunda pela criação de soluções de territórios inteligentes por meio de métodos orientados a resultados. Nossa empresa, com sede em Miami, Florida, foi criada por uma equipe de empreendedores experientes e conhecedores, com experiência coletiva de mais de 20 anos no fornecimento de tecnologias de TI, rede e colaboração.

Na UrbanSP, oferecemos uma gama abrangente de serviços que englobam consultoria, financiamento, análise, bem como manutenção e continuidade operacional. Nosso foco está em dispositivos IoT, coleta de dados e arquitetura de cidades inteligentes. Por meio de nosso extenso ecossistema de parceiros, nos esforçamos para capacitar cidades em toda a região a melhorar suas infraestruturas e estabelecer conexões vitais usando a tecnologia como uma ferramenta fundamental.

Nosso compromisso com a geração de soluções inovadoras é impulsionado por nossa dedicação ao avanço de ambientes urbanos. Ao alavancar nossa experiência, permitimos que as cidades se tornem mais inteligentes, mais eficientes e sustentáveis. A UrbanSP está na vanguarda da formação das cidades do futuro, transformando-as em centros vibrantes, conectados e prósperos. Saiba mais acessando www.urbansp.city

Sobre a Ubicquia

As plataformas de infraestrutura inteligente UbicBlade® instalam em minutos e simplesmente conectam-se aos soquetes de fotocélulas de 360 milhões de luzes de rua compatíveis para reduzir o consumo de energia, aumentar a segurança pública e reduzir os custos de operações e manutenção. Nossas plataformas de comunicação utilizam luzes de rua existentes para expandir a banda larga pública e ajudar as operadoras móveis a acelerarem suas implementações de acesso sem fio e 5G. Nossos produtos de rede inteligente se conectam aos transformadores de distribuição existentes em minutos, oferecendo análises preditivas que tornam a rede mais resiliente. Os produtos Ubicquia são implementados por mais de 700 clientes, incluindo as maiores cidades, serviços públicos e operadoras móveis em toda a América do Norte. Para saber mais, acesse www.ubicquia.com.

