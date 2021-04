Ubitus est le partenaire de Vodafone Italie pour le lancement de GameNow(R), le service de cloud gaming

TOKYO, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K. (ci-après Ubitus), fournisseur leader mondial de cloud gaming, est le partenaire de Vodafone Italie pour le lancement de GameNow®, le 14 avril. Grâce à GameNow®, les abonnés mobiles de Vodafone Italie peuvent désormais profiter facilement d'une grande variété de jeux de haute qualité.

Une fois inscrits, les abonnés de Vodafone GameNow® peuvent jouer à ces jeux sur leurs appareils préférés, y compris les téléphones Android, les téléphones iOS et les PC, partout sur le réseau mobile de Vodafone. Les joueurs peuvent choisir l'appareil qui leur convient le mieux et qui est le plus confortable en fonction de l'environnement, qu'il s'agisse d'un téléphone portable sur la route ou d'un PC sur un bureau connecté au réseau mobile Vodafone. En outre, les joueurs n'ont pas besoin de mettre à niveau leurs appareils pour profiter des titres AAA proposés. Avec plus de 90 titres de jeux et de nouveaux titres qui arrivent régulièrement, l'abonnement est de 9,99 euros par mois, après une période d'essai gratuite d'un mois. Conscient de l'importance de la localisation, Ubitus travaille en étroite collaboration avec Vodafone pour sélectionner des titres de jeux susceptibles de trouver un écho auprès des joueurs locaux, notamment des jeux en italien et des jeux réalisés par les développeurs italiens.

« Nous pensons que le cloud game est la tendance du futur ; et il n'y a pas de meilleur endroit pour lancer notre service de jeux en cloud que l'Italie, qui est souvent le pays pionnier dans de nombreux secteurs. Nous sommes convaincus que Vodafone Italie continuera à être un créateur de tendances dans le domaine du cloud game », a commenté Wesley Kuo, PDG d'Ubitus.

À propos d'Ubitus

Ubitus exploite la meilleure technologie de virtualisation GPU et la meilleure plate-forme Cloud de streaming au monde. L'entreprise s'engage à offrir une expérience utilisateur supérieure grâce à sa technologie avancée. Tant que les utilisateurs sont connectés à un réseau à large bande, ils peuvent profiter d'une expérience de jeu AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeu, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs personnels.

Avec son kit de développement de jeux (GDK) complet, Ubitus fournit une solution d'intégration rapide pour soutenir les sociétés de jeux au Japon et à l'étranger qui s'intéressent au cloud gaming Ubitus travaille en partenariat avec des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services en ligne et des éditeurs de jeux dans le monde entier.

