Ubitus ontketent Generative lA- en cloudgaming-synergieën in Azië met investering van NVIDIA

TOKYO, 18 maart 2024 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K. (hierna Ubitus), een toonaangevende leverancier van cloudgaming-technologie en -oplossingen, kondigde vandaag aan dat het nieuwe investeringsfinanciering heeft ontvangen van NVIDIA. Deze aankondiging onderstreept het immense potentieel en de toenemende vraag naar generatieve AI en gaming in de cloud in Azië en daarbuiten.

Pionier op het gebied van brede inzetbaarheid van cloudgaming Ubitus heeft aan de wieg gestaan van cloudgaming door barrières weg te nemen en gamers over de hele wereld toegang te bieden tot games van hoge kwaliteit zonder dat daar high-end hardware voor nodig is. Het succes van Ubitus is gebaseerd op haar expertise in het beheren van krachtige computertoepassingen in de cloud, het leveren van apparaatagnostische gebruikerservaringen via native apps of browsers, het beheren van een van de grootste GPU-farms in Azië en haar vermogen om snel de nieuwste technologieën toe te passen voor oplossingen op maat. Deze kerncompetenties zullen evenzeer een rol spelen in de toekomstige groei van generatieve AI en cloudgaming.

Synergie tussen generatieve AI en cloudgames

Ubitus werkt samen met NVIDIA aan de ontwikkeling van een GPU-cloudinfrastructuur. Voorafgaand aan deze investering was Ubitus al een voorloper op het gebied van generatieve AI-oplossingen voor klanten in verschillende sectoren, waaronder gaming, media, entertainment en retail, gebaseerd op belangrijke gelokaliseerde basismodellen. Het portfolio van het bedrijf omvat:

UbiGPT: Een op maat gemaakt, gaming-gericht groot taalmodel (LLM) dat een nieuw tijdperk van interactieve storytelling en game-ontwikkeling mogelijk maakt, met ongeëvenaarde narratieve diepgang en dynamische spelersbetrokkenheid.

Een op maat gemaakt, gaming-gericht groot taalmodel (LLM) dat een nieuw tijdperk van interactieve storytelling en game-ontwikkeling mogelijk maakt, met ongeëvenaarde narratieve diepgang en dynamische spelersbetrokkenheid. UbiArt: Een geavanceerde grafische en videoverspreidingsservice die gebruikmaakt van AI om gamebeelden om te zetten in verbluffende, levensechte kunst, die de esthetische ervaring voor zowel gamers als makers verbetert.

Een geavanceerde grafische en videoverspreidingsservice die gebruikmaakt van AI om gamebeelden om te zetten in verbluffende, levensechte kunst, die de esthetische ervaring voor zowel gamers als makers verbetert. Ubi-chan: Een innovatief AI-avatarplatform, op maat gemaakt voor gamers en ontwerpers met gepersonaliseerde, interactieve avatars die de online aanwezigheid en betrokkenheid bij de gemeenschap verbeteren.

Dankzij de ondersteuning van NVIDIA's versneld computergebruik verwacht Ubitus haar aanbod van oplossingen aan klanten verder te kunnen uitbreiden.

Veelbelovende toekomstige groei

De financiering van Ubitus vertegenwoordigt een cruciaal moment in de ontwikkeling van generatieve AI en cloudgaming in Azië. Door gebruik te maken van de sterke punten van NVIDIA is Ubitus klaar om nieuwe mogelijkheden te ontsluiten voor het creëren, distribueren en gebruik van AI. Nu het bedrijf aan de vooravond staat van een nieuw AI-tijdperk, zullen de activiteiten van Ubitus weerklank vinden in verschillende sectoren, regio's en culturen en het digitale landschap opnieuw vormgeven voor toekomstige generaties.

Over Ubitus

Ubitus K.K. is een technologieleider gespecialiseerd in GPU-virtualisatie, cloudoplossingen en streamingplatform. Haar focus ligt op het leveren van uitzonderlijke cloud- en AI-diensten en waarden aan klanten.

Door gebruik te maken van de kracht van GPU's heeft Ubitus een breed scala aan AI-oplossingen ontwikkeld, waaronder UbiGPT (Taiwan LLM), Ubi Anchor (AI-anchor), Ubi-chan (AI avatar) en UbiArt (software voor het genereren van afbeeldingen en video ). Ubitus streeft ernaar oplossingen op maat te leveren die voldoen aan de uiteenlopende eisen van klanten in diverse industrieën.

Met de cloudgaming-oplossing van Ubitus kunnen gebruikers genieten van AAA-gamingervaringen op verschillende apparaten. Met onze uitgebreide Game Development Kit (GDK) en gamebibliotheek bieden we een one-stop-oplossing en snelle implementatie, gericht op internationale klanten die geïnteresseerd zijn in cloudgaming.

Voor Metaverse-toepassingen beschikt Ubitus over uitgebreide wereldwijde cloudimplementatiemiddelen om interactieve mediacontent te streamen voor platformexploitanten en digitale contentontwikkelaars.

