Ubitus soutient Perfect pour le lancement de son métavers d'essayage virtuel alimenté par l'IA au Viva Tech

TAIPEI, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K. (ci-après Ubitus), pionnier des solutions de cloud gaming et de métavers, soutient Perfect Corp. (ci-après Perfect), un important fournisseur de technologies de beauté et de mode, pour le lancement de son showroom d'essayage virtuel au stand N13 du Viva Technology de Paris du 14 au 17 juin 2023.

Vivez votre expérience shopping à la maison grâce à l'essayage virtuel

Les solutions de Perfect permettent aux visiteurs de parcourir un showroom, de choisir un accessoire, que ce soit une bague, un bracelet, des boucles d'oreille, un collier ou une montre, et de porter l'accessoire sur la figure générée par la caméra de l'appareil. Les accessoires s'adapteront aux mouvements du corps pendant que les visiteurs regardent le résultat. En plus des accessoires, les visiteurs peuvent essayer du maquillage et recevoir les recommandations des IA d'esthétique. Perfect utilise des modèles d'IA avancés pour rendre les images en réalité augmentée générées aussi réalistes et lisses que possible.

Une expérience shopping sophistiquée via des navigateurs

L'expertise et les ressources d'Ubitus dans le cloud computing et le streaming aident Perfect à relever les défis de la formation des modèles d'IA et du déploiement de showrooms en réalité augmentée. Grâce au showroom sophistiqué en réalité augmenté déployé sur le cloud, les utilisateurs peuvent facilement accéder au showroom via le navigateur et la caméra de leurs appareils mobiles et profiter d'une expérience shopping instantanée.

Wesley Kuo, le directeur général d'Ubitus, a déclaré : « Je suis ravi de voir des innovateurs, comme Perfect, améliorer l'expérience shopping d'une manière aussi pratique. Nous sommes impatients de trouver davantage d'opportunités de travailler avec les clients pour exploiter le pouvoir de l'IA et du métavers afin de faire progresser leur offre de produits. »

« Chez Perfect Corp., nous sommes ravis de nous associer à Ubitus pour révolutionner l'expérience de shopping virtuel. Ensemble, nous nous engageons à construire une salle virtuelle de pointe qui donnera vie à la beauté, aux soins de la peau et à la mode comme jamais auparavant. » Louis Chen, directeur de la stratégie et vice-président exécutif de Perfect Corp., a déclaré : « C'est notre vision de créer un paradis du shopping virtuel, en transformant la façon dont les consommateurs interagissent avec leurs marques préférées. Avec l'aide du détaillant virtuel, nous pouvons nous attendre à une expérience de shopping immersive exceptionnelle. »

À propos de Perfect Corp.

Perfect Corp. est le principal fournisseur de solutions de beauté et de technologie de la mode en intelligence artificielle et en réalité augmentée, dédié à la transformation des expériences de shopping, permettant aux marques d'entrer dans un monde essentiellement numérique. En collaborant avec les plus grands noms du secteur, la gamme de solutions d'entreprise de Perfect Corp. fournit des expériences synergiques axées sur la technologie qui créent des expériences de shopping durables, ultra-personnalisées et engageantes, et permet aux marques de s'équiper des biens de consommation de nouvelle génération. Perfect Corp. offre des applications mobiles, notamment YouCam Makeup et YouCam Perfect, pour fournir une plateforme grand public qui permet d'essayer virtuellement les nouveaux produits, de réaliser des diagnostics de peau, de modifier des photos et de partager des expériences avec la communauté YouCam.

À propos d'Ubitus

Ubitus exploite la meilleure technologie de virtualisation GPU et la meilleure plateforme de streaming cloud au monde, et s'engage à fournir une expérience utilisateur supérieure via sa technologie de pointe. Tant que les utilisateurs sont connectés à un réseau haut débit, ils peuvent profiter d'une expérience de jeu AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux, les smart TV et les PC.

Grâce à la technologie innovante GameCloud®, Ubitus est en mesure de diffuser du contenu multimédia interactif avec une expérience immersive sur plusieurs appareils pour les opérateurs de plateformes et les développeurs de contenu numérique, afin d'accélérer la vulgarisation du métavers avec de larges applications.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2098645/image_951200_22086517.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1975237/Ubitus_logo_blue_Logo.jpg

SOURCE Ubitus