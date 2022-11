UBQ Materials est de retour à la COP27 avec la Fondation Solar Impulse et la délégation israélienne, afin de souligner la force des pays émergents en matière d'innovation climatique

Le thermoplastique à base de déchets d'UBQ Materials est une solution matérielle disponible et évolutive qui soutient l'engagement mondial en faveur du méthane et la fabrication circulaire

TEL AVIV, Israël, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- UBQ Materials , société spécialisée dans le développement de matériaux avancés à partir de déchets organiques et non recyclables, a annoncé aujourd'hui son programme pour la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP27) , qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte. UBQ Materials est l'une des dix sociétés israéliennes sélectionnées lors de la conférence PLANETech World pour participer à cet événement mondial sur le climat, où les objectifs sont passés de la promesse à la mise en œuvre.

Dans le cadre de la délégation israélienne Climate Tech à la COP27, Rachel Barr, vice-présidente de la durabilité d'UBQ Materials, fera une présentation au sommet de l'innovation climatique de la COP27, auquel participeront les principaux ministres et responsables gouvernementaux israéliens. Mme Barr se joindra également à la délégation de la Fondation Solar Impulse (SIF) dans le pavillon du bâtiment, où elle présentera UBQ Materials comme une solution efficace de la SIF pour des solutions propres et rentables pour l'environnement. Bertrand Piccard, fondateur de la SIF et environnementaliste, présentera UBQ Materials comme une solution accessible dans son discours à l'assemblée générale.

UBQ™ est un nouveau matériau thermoplastique entièrement recyclé à partir de déchets organiques non triés et non recyclables, qui remplace les plastiques à base de pétrole, le bois, le ciment et d'autres ressources finies dans des produits durables illimités. Thermoplastique le plus positif pour le climat sur le marché, UBQ™ évite des émissions d'équivalent dioxyde de carbone jusqu'à 11,7 fois son poids.

« Notre retour à la COP constitue une occasion unique de tirer parti des progrès réalisés lors de la COP26 en ce qui concerne l'engagement mondial en faveur du méthane, a déclaré Mme Barr. UBQ™ prévient les importantes émissions de méthane directement associées aux décharges et fournit à l'industrie un échange de matériaux facile pour les plastiques à base de pétrole, fermant ainsi la boucle entre les écosystèmes des déchets et des matériaux. »

UBQ Materials se développe à l'échelle mondiale : sa première installation à grande échelle aux Pays-Bas sera opérationnelle au deuxième trimestre 2023. La COP27 permettra à la société de nouer des liens avec des décideurs du monde entier pour discuter de la solution d'UBQ et inciter à la production locale de déchets en matériaux. Des clients comme Mercedes Benz, PepsiCo, McDonald's et Anheuser Busch InBev utilisent actuellement la solution UBQ™ dans l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement pour faire progresser la durabilité et les objectifs net zéro.

« La COP est un moment crucial pour les dirigeants mondiaux, qui doivent définir les prochaines étapes nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Des technologies de rupture efficaces peuvent combler le temps nécessaire aux changements structurels vers une économie circulaire, a ajouté Jack « Tato » Bigio, cofondateur et co-PDG d'UBQ Materials. Notre nouvelle matière première s'attaque à la crise mondiale des déchets et aux émissions de méthane qui y sont associées, apportant une nouvelle ressource infinie, durable et positive pour le climat. La COP nous offre la possibilité de donner aux gouvernements et à l'industrie des solutions circulaires à un système non durable qui épuisait auparavant les ressources. »

Neuf autres startups représenteront l'écosystème israélien des technologies climatiques, sélectionnées par l'Autorité israélienne de l'innovation et PLANETech pour illustrer la manière dont la communauté des startups israéliennes s'est adaptée pour relever les défis climatiques les plus pressants du monde. Les autres startups sont H2Pro,Gencell,Wiliot,HomeBiogas,Groundwork BioAg,Aleph Farms,Remilk,Beewise et Tomorrow.io .

