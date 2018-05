UBRAFE - Nota à Imprensa sobre aprovação de Projeto de Lei que aprova a Privatização do Complexo Anhembi

SÃO PAULO, 4 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de Feiras, entidade que representa o setor de promoção comercial nacional e internacionalmente, associada à UFI – The Global Association of the Exhibition Industry e IAEE – International Association of Exhibitions and Events tem em seu quadro de associados as maiores empresas de promoção e organização do Sistema Expositor Brasileiro.