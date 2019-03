UBRAFE completa 33 anos de atuação no setor de promoção comercial

A entidade foi criada por um grupo de empresários do setor de promoção comercial com o objetivo de representá-los junto a todas as esferas do poder público nacional e da sociedade civil brasileira. Sob a liderança da entidade, o mercado brasileiro de feiras de negócios multiplicou de tamanho e se tornou um dos grandes palcos internacionais para o lançamento de novas tecnologias, produtos e serviços.

Neste ano de 2019, serão mais de 200 eventos, dentre eles mais de 100 feiras de negócios realizadas em diferentes regiões do Brasil promovidas pelos associados da entidade, que acontecerão em 2,4 milhões de m² reunindo 30 mil empresas expositoras e uma estimativa de 3.600.000 de visitantes.

"O trabalho de promoção do calendário brasileiro de feiras de negócios a cada ano ganha mais visibilidade e profissionalismo contribuindo com resultados significativos para a economia do Brasil. Estamos felizes por representar nacional e internacionalmente o setor de feiras de negócios nestes 33 anos de existência da entidade. Tenho certeza que os próximos anos serão de mais conquistas ainda", afirma Armando A. P. Campos Mello, Presidente Executivo da Ubrafe.

Sobre a UBRAFE

A UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras é a entidade que representa o setor de promoção comercial nacional e internacionalmente junto a todos os segmentos da nossa economia. Em seu quadro de associados, estão as maiores empresas da cadeia produtiva do setor de feiras de negócios e promoção comercial.

Informações à imprensa:

Mariana Couto – 55 11 3120-7099 / 55 11 97680-5293 | mariana@ubrafe.org.br

FONTE UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras

Related Links

http://www.ubrafe.org.br



SOURCE UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras