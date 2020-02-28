Ученые по всему миру используют платформу Beacon от Berkeley Lights для борьбы с эпидемией COVID-19

Исследователи в США, Китае и Австралии активно используют платформу Beacon® на базе запатентованной компанией Berkeley Lights оптофлюидной технологии для поиска средств лечения и профилактики коронавируса

ЭМЕРИВИЛЛ (EMERYVILLE), Калифорния, 28 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Berkeley Lights, Inc., лидер в сфере технологий клеточной селекции, активно сотрудничает с университетами и медицинскими центрами США, Китая и Австралии, разрабатывающими вакцины и средства лечения COVID-19 - заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV2 или просто коронавирусом. С помощью оптофлюидной технологии Beacon® на базе запатентованной технологии Berkeley Lights Медицинский центр Университета Вандербильда (VUMC) и GenScript China в настоящий момент проводят скрининг образцов крови пациентов в поиске антител, необходимых для создания лекарства от коронавируса, а исследователи Квинслендского университета в Австралии рассматривают платформу Beacon как инструмент для ускоренной разработки рекомбинантной субъединичной вакцины.

Vanderbilt Vaccine Center (VVC) - один из ведущих центров Программы создания платформы профилактики пандемий DARPA Pandemic Prevention Platform Program (P3). Учитывая опыт VVC в вопросах ускоренной разработки средства терапии вируса Зика и других вирусных мишеней, DARPA выбрала этот центр в качестве основной американской площадки для создания новых терапевтических продуктов на базе антител для профилактики инфицирования вирусом SARS-CoV2. Недавно VVC начал прием образцов крови выздоровевших пациентов для последующего поиска защитных антител с помощью платформы Beacon.

"Платформа Beacon позволяет нам использовать В-клетки в ходе одноклеточного анализа, обеспечивая возможность исследования гораздо более широкого спектра антител, обладающих защитным потенциалом, и помогая нам быстрее идентифицировать лучшие антитела", - прокомментировал д-р Роберт Карнахан, руководитель проектов лаборатории Crowe Lab при VUMC.

Австралийский Квинслендский унивеситет стал одной из нескольких групп, выбранных Глобальной коалицией по инновациям для предупреждения эпидемий (CEPI) в целях разработки вакцины от коронавируса. Этот статус университет получил благодаря недавно представленной технологии быстрого реагирования. Специалисты вуза оценивают возможности платформы Beacon для поиска путей для ускоренной разработки и перехода к клиническим испытаниям.

"Платформа Beacon помогает нам подготовиться к производству быстрее, чем при использовании традиционных методов, что потенциально экономит нам многие месяцы усилий, - подчеркнул д-р Трент Мунро (Trent Munro), директор Национального НИИ биологии и руководитель программ финансируемой CEPI инициативы Vaccine Rapid Response при Квинслендском университете. - Как мы видим, в вопросе реагирования на эпидемию COVID-19 важен буквально каждый день. Мы искренне надеемся, что наш подход позволит быстрее создать вакцину против этого смертельно опасного заболевания".

В начале февраля компания GenScript Biotech Corporation сообщила , что c помощью платформы Becon ее научным специалистам удалось менее чем за 24 часа провести успешный скрининг и найти антитела к COVID-19. При использовании традиционного метода анализа гибридомных антител этот процесс занимает три месяца. Это колоссальный прорыв в поиске средств профилактики и лечения для эффективной борьбы со вспышками различных заболевании, включая актуальную на сегодняшний день эпидемию коронавируса.

О компании Berkeley Lights

Команда Berkeley Lights уверена в потрясающих возможностях клеток! Клетки способны производить на свет лекарства от разных заболеваний, волокна для изготовления тканей, энергию в форме биотоплива и пищевые белки для питания. В этой связи возникает вопрос: если природа может обеспечивать нас необходимыми продуктами в нужных масштабах, почему мы до сих пор не используем эту возможность в должной степени? Что ж, ответ достаточно прост: с теми решениями, что у нас есть на сегодняшний день, сделать это очень сложно. На поиск правильной клетки для выполнения той или иной задачи уходит много времени и средств, а если выбор пал на неподходящую клетку, результат окажется крайне неэффективным. Компания Berkeley Lights разработала комплексное скрининговое решение для подбора клеток, обладающих наибольшим потенциалом в вопросах поиска антител, развития клеточных линий, анализа Т-клеток и синтетической биологии. Наши уникальные технологии в сочетании с платформами Beacon® и Lightning™ повышают скорость и снижают себестоимость создания и разработки клеточных продуктов по сравнению с традиционными исследовательскими методами. С помощью наших инструментов и решений ученые могут с первого раза находить нужные клетки. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.berkeleylights.com .

Платформы Beacon и Lightning, а также инструмент Culture Station предназначены

исключительно для исследовательских целей. Упомянутые продукты не могут использоваться в процессах диагностики.

Контактная информация для представителей СМИ:

berkeleylights@bulleitgroup.com

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SOURCE Berkeley Lights, Inc.