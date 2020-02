Vedci na celom svete využívajú v boji proti vírusu COVID-19 svetelnú platformu spoločnosti Berkeley Lights

Vlastná technológia spoločnosti Berkeley Lights pod názvom optofluidná platforma Beacon® momentálne pomáha výskumníkom na troch kontinentoch v USA, Číne a v Austrálii nájsť riešenie na koronavírus

EMERYVILLE, Kalifornia, 28. februára 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Berkeley Lights, Inc., líder v bunkovej selekcii, momentálne spolupracuje s univerzitami a zdravotníckymi zariadeniami v USA, Číne a v Austrálii, ktoré sa snažia vytvoriť vakcínu a terapeutickú liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného vírusom SARS-CoV2 alebo jednoducho koronavírusom. Pomocou technológie, ktorú vyvinula spoločnosť Berkeley Lights pod názvom optofluidná platforma Beacon® skúmajú vedci vo Vanderbilt University Medical Center (VUMC) a GenScript China krvné vzorky pacientov, aby našli potrebné protilátky podporujúce vývin riešenia na koronavírus. Výskumné pracovisko na austrálskej univerzite v Queensland zas využíva platformu Beacon ako prostriedok na urýchlenie vývoja očkovacieho programu rekombinantnou podjednotkou.

Očkovacie centrum Vanderbilt Vaccine Center (VVC) je jednou z popredných svetových organizácií v rámci programu platformy prevencie pandémií DARPA (P3). Vďaka skvelým výsledkom z minulosti a zrýchleniu nástupu liečby v prípade vírusov ako je Zika a iné virálne ciele si platforma DARPA zvolila centrum VVC ako primárne stredisko v USA na vývoj novej liečby na báze protilátok na prevenciu pred infekciou SARS-CoV2. VVC začalo v ostatnom období zhromažďovať najdôležitejšie humánne vzorky od vyliečených pacientov, ktoré budú prechádzať skríningom s použitím svetelnej platformy spoločnosti Berkeley Lights na podporu objavu ochranných protilátok.

„Platforma Beacon nám umožňuje použiť B-bunky v rámci jednobunkových testov, ktoré umožňujú skúmať oveľa väčšiu rozmanitosť potenciálne ochranných protilátok, čo vedie k rýchlejšej identifikácii najlepších protilátok," uviedol Dr. Robert Carnahan, projektový manažér Crowe Lab v rámci VUMC.

V Austrálii je Univerzita v Queensland jednou z viacerých skupín vybraných Koalíciou pre inovácie v pripravenosti na epidémie (CEPI), ktoré vyvíjajú vakcínu na koronavírus v súvislosti s nedávno vytvorenou technológiou rýchlej odpovede. Univerzita posudzuje platformu Beacon a hľadá spôsoby ako urýchliť prvú fázu vývoja smerujúcu k čo najskoršiemu testovaniu.

„Platforma Beacon nám pomáha zrýchliť prípravu na výrobu oproti tradičných prístupom a potenciálne nám to môže ušetriť aj mesiace z bežného časového rámca," hovorí Dr. Trent Munro, riaditeľ Národného biologického centra a programový riaditeľ projektu rýchleho vývinu vakcín financovaného koalíciou CEPI na univerzite v Queenslande. „Je zrejmé, že v našej reakcii na vírus COVID-19 hrá dôležitú úlohu každý deň a dúfame, že náš prístup pomôže pri tvorbe vakcíny v budúcnosti."

GenScript Biotech Corporation oznámila začiatkom februára, že vedci z jej laboratória už realizovali úspešný skríning a identifikáciu protilátok proti vírusu COVID-19 za menej ako 24 hodín práve pomocou platformy Beacon. Je to proces, ktorý zvyčajne trvá tri mesiace s použitím tradičného skríningu monoklonálnych protilátok. Sme teda svedkami obrovského prelomu, vďaka ktorému dokážeme bojovať proti vírusom a objavovať preventívne a liečebné postupy rýchlejšie, najmä v prípade koronavírusu.

