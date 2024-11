ugee dévoile le Fun Drawing Pad UT2&UT3 et rend l'amusement palpable et réaliste

SHENZHEN, Chine, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'étincelant ugee, un acteur qui se fond dans les arts numériques, déclenche une fois de plus un tourbillon créatif avec ses dernières offres : Tablette de Dessin Autonome UT2&UT3, qui ouvre une nouvelle ère de créativité et de productivité.

Présentation des nouveaux venus

L'UT2 propose un écran 2K de 10,36 pouces, avec une prise en main idéale et un suivi parfait des mouvements du poignet. L'UT3 présente un superbe écran de 14,25 pouces, offrant un rapport 3:2 avec une résolution de 2400*1600.

Certaines caractéristiques ne peuvent être passées sous silence. La finition NanoMatte utilisée par les deux tablettes vous emmène dans un voyage immersif semblable à celui d'un papier. Certifié par le TÜV Rheinland, l'UT3 améliore encore votre confort grâce à sa faible lumière bleue et à son système anti-éblouissement, garantissant une expérience sans souci, où que vous soyez.

L'U-Pencil fait également son apparition aux côtés de ces deux nouveaux produits. Inclus dans l'emballage sans frais supplémentaires, l'U-Pencil est conçu pour le dessin. Ses caractéristiques, telles que la sensibilité à la pression de 4 096 niveaux, la latence de 20 ms, la précision de ±0,5 mm et la force d'activation initiale de 10 g, peuvent sembler techniques, mais elles sont destinées à vous permettre d'effectuer des mouvements précis et nuancés, du plus léger toucher à la pression la plus ferme.

Exploration approfondie du Tablette de Dessin Autonome UT3

L'UT3 arbore un look épuré et minimaliste, avec une épaisseur de seulement 6,95 mm. En outre, l'écran de 14,25 pouces avec une résolution de 2400*1600 offre une expérience visuelle détaillée et claire.

Les paramètres de l'UT3 n'ont rien à envier aux tablettes de sa gamme. Il intègre un CPU à 8 cœurs 6nm, deux micros et quatre haut-parleurs, de sorte qu'en plus de dessiner en toute fluidité, il assure plusieurs autres activités telles que la lecture, les jeux, le binge-watching, la prise de notes et la documentation. De plus, les 8 Go de RAM et les 256 Go de ROM vous permettent de travailler en multitâche sans aucun décalage, et les limitations de stockage appartiennent désormais au passé.

Il vous permettra de vous divertir et d'être productif au quotidien. Il s'impose véritablement comme un compagnon fiable pour ceux qui recherchent un voyage numérique sans faille dans le cadre de diverses activités.

AJOUTEZ À VOTRE PANIER D'ACHAT EN CETTE PÉRIODE DE FÊTE !

