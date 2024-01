UGREEN annonce le lancement de ses périphériques de stockage en réseau de nouvelle génération sur le marché international au CES 2024

LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ugreen, une marque leader dans le domaine de l'électronique grand public, annonce une nouvelle collaboration avec Intel lors du dévoilement des nouveaux périphériques de stockage en réseau NASync UGREEN le premier jour du CES 2024. Ce développement représente un bond en avant considérable. Grâce aux processeurs Intel®, la nouvelle gamme de produits offre une efficacité de stockage et une capacité de prise de décision intelligente et automatisée. Avec l'IA de plus en plus intégrée dans la vie quotidienne, UGREEN et Intel collaborent sur des fonctionnalités plus faciles à utiliser, rendant le travail quotidien et la vie plus pratiques.

UGREEN NAS LAUNCH EVENT AT CES

« La technologie évoluant de plus en plus vers l'intégration de l'IA et les capacités connexes, nous avons pris la décision consciente de collaborer avec une institution bien connue et expérimentée pour intégrer ces fonctions dans nos produits à venir, a déclaré Evan Li, directeur général d'UGREEN. Nous espérons faire découvrir à un plus grand nombre de clients de simples fractions des capacités d'IA intelligentes avec la sortie de nos appareils NASync. »

Plus connu pour ses chargeurs et accessoires révolutionnaires, UGREEN a fait des progrès dans l'industrie des sources d'énergie alternatives avec le lancement récent de la PowerRoam Portable Power Station. Forte de ce succès, la série NASync d'UGREEN vise à mettre en valeur l'expertise technique et matérielle d'Intel en matière de cloud computing et de composants PC, avec les connaissances approfondies d'UGREEN en matière de solutions de stockage HDD et SSD.

« Intel dispose d'un système de solutions complet et mature dans le domaine des NAS, a déclaré Kris Wei, chef de produit UGREEN, lorsqu'il est interrogé sur cette collaboration. Des besoins d'entrée de gamme aux domaines commerciaux, Intel fournit des puces de contrôle principales qui en font le premier choix idéal pour la coopération. »

Les efforts de collaboration ont déjà commencé à porter leurs fruits, car la définition des produits d'UGREEN a intégré de nombreuses conceptions innovantes dans le domaine des NAS grand public. Les percées dans des domaines tels que la sortie vidéo 8K, la maximisation de la puissance de calcul des modèles d'IA et l'application sont quelques exemples des avantages pratiques qui ont découlé de l'équipe. Pour en savoir plus sur la série NASync d'UGREEN, veuillez consulter le site https://nas.ugreen.com/pages/ugreen-nas-storage-preheat .

À propos d'Intel

Fondée en 1968, Intel est une entreprise multinationale et l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Elle fournit divers composants pour les systèmes informatiques, l'informatique client représentant plus de 50 % de son chiffre d'affaires, et est surtout associée à l'architecture x86.

À propos de UGREEN

Fondée en 2012, UGREEN se consacre à la fabrication d'appareils et d'accessoires électroniques grand public dotés d'innovations technologiques de pointe, et les rend accessibles au grand public. Avec plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays, UGREEN n'a cessé de croître pour devenir une marque bien connue et digne de confiance.