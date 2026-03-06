UGREEN lance des stations d'accueil Thunderbolt™ 5 nouvelle génération pour optimiser la productivité.

BERLIN, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public, a annoncé le 6 mars que les précommandes ont été ouvertes pour sa dernière gamme de stations d'accueil Maxidok, une toute nouvelle collection de stations d'accueil Thunderbolt™ 5 destinée au marché européen. Marque de stations d'accueil la plus vendue sur Amazon, UGREEN enrichit la gamme avec une connectivité de bureau de nouvelle génération, avec une bande passante plus élevée, une latence plus faible et des capacités d'extension plus importantes, permettant de bien meilleures performances et une plus grande flexibilité du flux de travail.

UGREEN Releases Next-Generation Thunderbolt™ 5 Docking Stations to Max Out Productivity

La finesse et la légèreté croissantes des ordinateurs portables s'accompagnent d'une réduction du nombre de ports disponibles. Parallèlement, la demande de transferts de données plus rapides, de sorties multi-écrans et d'un stockage externe continue d'augmenter. La gamme Maxidok, le dernier fleuron de la série Revodok d'UGREEN, est conçue pour relever ces défis grâce à la technologie Thunderbolt™ 5. Elle élimine les goulets d'étranglement liés aux ports et à la bande passante auxquels les stations d'accueil traditionnelles se heurtent face aux flux de travail 4K / 8K et aux environnements multi-appareils, tout en exploitant pleinement la bande passante élevée et les capacités d'affichage avancées de Thunderbolt™ 5. Le résultat est un outil puissant, conçu pour accélérer les flux de travail créatifs et permettre aux utilisateurs d'optimiser efficacement leur productivité.

La gamme Maxidok propose trois nouveaux modèles, tous certifiés Thunderbolt™ 5, pour répondre à différents besoins. La certification garantit une forte compatibilité avec les MacBooks en termes de stabilité de connexion, de vitesse de transfert et de qualité d'affichage.

Se positionnant comme une station d'accueil phare au service d'une productivité de pointe, la station d'accueil UGREEN Maxidok Thunderbolt™ 5 17 en 1 intègre 17 ports couvrant les données, la vidéo, la mise en réseau, le stockage et la charge. Elle prend en charge une bande passante allant jusqu'à 120 Gbps et comprend une extension SSD M.2 intégrée permettant aux utilisateurs d'ouvrir et d'éditer directement des contenus 4K volumineux en s'émancipant de flux de travail externes plus lents. La station d'accueil délivre une puissance totale de 240 W pour recharger les ordinateurs portables et les téléphones en même temps, tout en alimentant les écrans externes. Elle permet également des sorties simples 8K à 60 Hz ou doubles 6K à 60 Hz sur macOS et prend en charge trois écrans indépendants sous Windows.

Le hub de bureau Thunderbolt™ 5 10 en 1 offre une alternative rationalisée et puissante avec deux ports Thunderbolt™ 5, une puissance totale de 140 W (jusqu'à 100 W de charge pour les ordinateurs portables), Gigabit Ethernet et des capacités multi-écrans. Conçue pour éviter l'utilisation d'adaptateurs supplémentaires, elle intègre des ports à usage intensif dans une solution unique et rentable.

UGREEN présentera également une station d'accueil Thunderbolt™ 5 10-en-1 dédiée au Mac mini, conçue pour s'intégrer au châssis du Mac mini M4 tout en préservant l'intégrité du flux d'air. Elle prend en charge les doubles écrans étendus natifs sur macOS et fournit jusqu'à une seule sortie 8K à 60 Hz ou deux sorties 6K à 60 Hz sans nécessiter de pilotes d'affichage tiers. Le modèle Mac mini comprend également une extension de stockage SSD M.2 intégrée, des ports USB-A à grande vitesse, des lecteurs de cartes SD/microSD 4.0 et un système de refroidissement hybride combinant un dissipateur thermique en aluminium et un contrôle intelligent des ventilateurs.

En intégrant une bande passante à grande vitesse, des performances multi-écrans, une alimentation stable et une gestion thermique de qualité technique, UGREEN positionne sa nouvelle gamme de stations d'accueil Thunderbolt™ 5 comme une véritable mise à niveau de la productivité. Conçue pour les flux de travail intensifs, la gamme excelle dans les environnements exigeants tels que le montage vidéo haute résolution, le rendu 3D en temps réel, la production créative multi-applications, les configurations de jeu immersives et les stations de travail de productivité multi-écrans.

Affichés respectivement à 459,99 €/419,99 €/£ et 299,99 €/£249,99, les stations d'accueil 17 en 1 et 10 en 1 Thunderbolt™ 5 standard seront disponibles en précommande sur le site officiel d'UGREEN, et les ventes débuteront le 24 mars sur Amazon et sur les canaux directs. La sortie du modèle Mac mini est prévue pour fin avril ou début mai.

À propos d'UGREEN

Depuis 2012, UGREEN se consacre à la création d'appareils et d'accessoires électroniques innovants, à la fois technologiquement avancés et abordables pour les consommateurs. L'approche centrée sur l'utilisateur est au cœur de la marque, qui a gagné la confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde. La société a récemment renforcé ses efforts dans de nouveaux domaines innovants, notamment les solutions NAS alimentées par l'IA, renforçant ainsi son engagement à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926687/1_1920_920.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/5835979/UGREEN_Limited_Logo.jpg