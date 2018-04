Uit een enquête van CompTIA blijkt dat veel Amerikaanse bedrijven één maand voor de invoering van de AVG nog niet voorbereid zijn

52 procent van de 400 ondervraagde Amerikaanse bedrijven onderzoekt nog steeds hoe de AVG op hun bedrijf van toepassing is; of ze hebben vastgesteld dat de AVG niet vereist voor hun bedrijf; of ze weten dit nog niet zeker.

Slechts 13 procent geeft aan de AVG volledig na te leven. Nog eens 23 procent geeft aan de AVG grotendeels na te leven, terwijl 12 procent zegt dat ze de verordening enigszins naleven.

"Slechts een op de vier van de ondervraagden geeft aan heel bekend te zijn met de AVG", zegt Thibodeaux. "Sommigen menen dat het hoofdzakelijk van toepassing is op bedrijven in de EU; anderen alleen op grote, multinationale bedrijven. Schrikbarend is dat drie van de tien bedrijven menen dat de AVG pas eind 2018 van kracht wordt."

Bijna twee derde van de bedrijven is zich niet bewust van de forse boeteclausules onder de AVG voor niet-naleving.

"Met boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen Euro of vier procent van de jaaromzet, afhankelijk van welke groter is, lopen bedrijven die onderhevig zijn aan de verordening enorme financiële risico's door geen plan te hebben voor de AVG", zei Thibodeaux.

Voorbereidingen AVG

Ter voorbereiding op de AVG heeft 22 procent van de bedrijven een nalevingsplan ontwikkeld. Een vergelijkbaar percentage (21 procent) heeft data-audits en beoordelingen van gereedheid uitgevoerd, waaronder een onderzoek naar bestaand privacybeleid, algemene voorwaarden en toestemmingsprotocollen.

Ondanks de tijd en kosten die gepaard gaan met naleving van de AVG, geven de meest Amerikaanse bedrijven aan dat ze hier toch voordeel uit halen. Bijna een op de drie bedrijven onderkent de waarde van het uitvoeren van een interne data-audit, terwijl 29 procent de voordelen inziet van het herzien en updaten van hun meldingsplan voor gegevensinbreuk.

De AVG heeft mogelijk bepaalde bedrijven ertoe aangezet hun aanpak van gegevensbeheer te onderzoeken. Ook al zijn er weinig bedrijven (12 procent) met een speciaal daarvoor aangewezen verantwoordelijke voor gegevens beheer, toch kan dit gaan veranderen. Een op de vier onderzochte grote bedrijven geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is dat zij in de komende twee jaar een verantwoordelijke voor gegevensbeheer aan zullen stellen.

Zakendoen in de EU

De enquête van CompTIA geeft ook aan dat Amerikaanse bedrijven niet zeker weten of de AVG hun zakelijke kansen in de EU zal beïnvloeden. Ongeveer een derde van de onderzochte bedrijven gelooft niet dat de AVG een impact zal hebben op hun huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten in de EU. Ongeveer een derde gaf aan dat de AVG mogelijk een negatief effect heeft op hun wens om zaken te doen met landen die onder de AVG vallen. Het resterende derde deel van de bedrijven weet het niet zeker.

Het onderzoeksrapport van CompTIA getiteld "The State of GDPR Preparedness in the U.S." (Gereedheid voor de AVG in de VS) is gebaseerd op de resultaten van een online enquête uit april 2018, onder leidinggevenden en professionals met enige mate van verantwoordelijkheid voor gegevens in hun organisatie. In totaal namen 400 individuen uit kleine, middelgrote en grote bedrijven uit iedere branche van de Amerikaanse economie deel aan de enquête.

