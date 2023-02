Uit nieuw rapport blijkt dat Nederlandse universiteiten de prestatie van hun website moeten verbeteren

KOPENHAGEN, Denemarken, 13 februari 2023 /PRNewswire/ -- Monsido - mogelijk gemaakt door CivicPlus, een toonaangevend webbeheer- en optimalisatieplatform, heeft een industrybenchmarkrapport gepubliceerd waarin de websites van de veertig beste universiteiten in Nederland worden geanalyseerd.

De websitescans werden in januari 2023 uitgevoerd met behulp van het platform van Monsido. De scans beoordeelden vijfhonderd pagina's van Nederlandse universiteitswebsites op basis van de toegankelijkheid, inhoudskwaliteit (inclusief doodlopende links, spelfouten en leesbaarheid), SEO, prestaties en responstijd.

Monsido beveelt aan om te streven naar een websiteprestatiescore tussen 90 en 100. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat prestatie nog steeds een gebied is dat meer aandacht vereist van de Nederlandse universiteiten, met een gemiddelde prestatie van slechts 48 op een schaal van 0-100. Voorbeelden van veelvoorkomende elementen die de prestaties negatief kunnen beïnvloeden en de laadsnelheid van pagina's kunnen vertragen, zijn grote afbeeldingen, te veel widgets en plug-ins en een gebrek aan goede coderingsstandaarden.

Op het gebied van de websitetoegankelijkheid blijken de websites van de Nederlandse universiteiten het goed te doen, met een gemiddelde score van 71% - net boven de aanbevolen minimale score van 70%.

"De universiteiten in Nederland hebben een enorm potentieel om zowel Nederlandse als internationale studenten aan te trekken en op te leiden. De beschikbaarheid van een website van hoge kwaliteit kan het verschil maken of studenten besluiten zich in te schrijven, en ik feliciteer al de toppresteerders in ons allereerste onderzoek van de websites van Nederlandse universiteiten. Anderzijds hoop ik dat deze benchmark ook de noodzaak benadrukt van voortdurende verbetering van de toegankelijkheid en prestaties van websites om in de toekomst inclusief en concurrerend te blijven", zegt Michiel Veneklass, Account Executive voor de Benelux bij Monsido powered by CivicPlus.

Uit de branchebenchmark bleek dat de vijf beste algemene websites toebehoorden aan Hogeschool Inholland, Amsterdam VUMC, Hogeschool Saxion, Universiteit Twente en de Universiteit van Maastricht. Toppresteerders in de andere categorieën worden beschreven in het rapport.

Zie voor meer inzichten het volledige benchmarkrapport en de ranglijsten op de Monsido-website .

