Ukraine: Medicom spendet medizinische Produkte im Wert von über 250.000 $

Zur Unterstützung der humanitären Hilfsmaßnahmen in der Ukraine wird Medicom medizinische Produkte im Wert von über 250.000 Dollar aus Nordamerika und Europa bereitstellen. Das Unternehmen hat ebenfalls eine Spendenaktion unter seinen fast 2.000 Mitarbeitern eingeleitet und wird jeden gespendeten Dollar verdoppeln. Die gesammelten Gelder gehen an Ärzte ohne Grenzen und sollen in erster Linie den Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten verbessern.



„In den letzten Tagen waren wir in Gedanken bei unseren Kollegen in Kiew und beim ukrainischen Volk. Unserer Mission ist es, zu schützen, und in diesem Sinne haben wir uns entschieden, den an den humanitären Bemühungen beteiligten Pflegekräften und ihren Patienten zu helfen", sagte Guillaume Laverdure, Chief Operating Officer von Medicom.