UKRAINISCHE GESETZGEBER ÜBERMITTELN DER VERSAMMLUNG DES KUBANISCHEN WIDERSTANDS EINE ERKLÄRUNG, IN DER SIE DIE TEILNAHME VON DEM KUBANISCHEN REGIME LOYALEN KRÄFTEN UND SÖLDNERN AN DER INVASION DES UKRAINISCHEN GEBIETS VERURTEILE

MIAMI, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Versammlung des kubanischen Widerstands (Assembly of the Cuban Resistance) hat heute in Miami eine Erklärung veröffentlicht, die sie von 30 Abgeordneten der ukrainischen Werchowna Rada („Oberster Rat", Parlament) erhalten hat, in der sie die militärische Unterstützung verurteilt, die das kommunistische Regime in Kuba angeblich für die russische Invasion in ihrem Heimatland geleistet hat. Zu den Unterzeichnern gehören die Abgeordneten Olena Shulyak (Vorsitzende der Partei „Diener des Volkes"), Oleksandr Merezhko (Vorsitzender des Rada-Ausschusses für auswärtige Beziehungen, Foreign Relations) und Maryan Zablotskiy.

„Wir, die Volksabgeordneten der Werchowna Rada der Ukraine, sind zutiefst besorgt über die Anwesenheit und Beteiligung von der Diktatur in der Republik Kuba treuen Kräften und Söldnern an der völkermörderischen Invasion des ukrainischen Territoriums", heißt es in der Erklärung der Rada-Mitglieder. „Die militärische Komponente der Zusammenarbeit der Republik Kuba mit dem Putin-Regime ist ein klares Signal an die freie Welt über die Bedrohung, die das Regime in Havanna heute darstellt."

Die Erklärung der Abgeordneten folgt auf die Nachricht, dass etwa 1.000 Kubaner nach Russland gereist sind. Einige wussten, worauf sie sich einließen, andere nicht. Trotz der Behauptung des Regimes in Havanna, diese Kubaner seien ins Ausland verschleppt worden, konnte die ukrainische Regierung (Ukrainian Government) in die Datenbanken der russischen Regierung eindringen und die Art der Reise und die Identitäten der nach Russland geschickten Kubaner bestätigen. Dies kommt zu der bereits bestehenden Präsenz kubanischer Black Berets (paramilitärische Sondereinheiten) hinzu, die in Weißrussland eine spezielle Ausbildung erhalten, sowie zu den regulären kubanischen Streitkräften, die für das russische Militär in der Ukraine kämpfen.

Als Reaktion auf die Beteiligung kubanischer Bürger an der Invasion ihres Landes haben die Abgeordneten der Rada das Regime in Havanna aufgefordert, seine Unterstützung für die Russische Föderation (Russian Federation) unverzüglich einzustellen. In der Erklärung „fordern sie außerdem die internationale Gemeinschaft, die Europäische Union und den Pariser Club (Paris Club) auf, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Regime in Havanna zu beenden, insbesondere die Finanzierung durch europäische Institutionen."

„Wir loben und danken den Abgeordneten der ukrainischen Werchowna Rada dafür, dass sie sich gegen diesen schamlosen Angriff des kommunistischen Regimes in Havanna auf ihr Land erheben und ihn anprangern", sagte Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, Koordinator der Versammlung des kubanischen Widerstands (Cuban Resistance), der die Erklärung entgegennahm. „Als Kubaner, der in ständigem Kontakt mit einfachen Kubanern steht, bricht es mir das Herz zu wissen, dass unsere jungen Soldaten an dem bösen und zerstörerischen Konflikt beteiligt sind, der so vielen unschuldigen Ukrainern das Leben gekostet hat. Insbesondere für diejenigen, die dies gegen ihren Willen tun. Ich schließe mich der Forderung der Abgeordneten an, dass sich das Regime in Havanna aus dem Konflikt zurückzieht und dass Institutionen wie die EU und der Pariser Club ihre finanzielle Unterstützung des Regimes sofort einstellen."

Die Versammlung des kubanischen Widerstands (Cuban Resistance) schließt sich einem Aufruf der Abgeordneten der Rada an die in der Ukraine kämpfenden Kubaner an, nach Hause zurückzukehren und in ihrem eigenen Land für die Freiheit zu kämpfen.

Die Versammlung des kubanischen Widerstands ist ein Exilparlament, das sich aus einer Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen zusammensetzt, die gemeinsam für die Freiheit des unterdrückten kubanischen Volkes eintreten.

