UL aide les fabricants de systèmes de réfrigération à répondre à la demande de stockage de vaccins pour la COVID-19 en obtenant l'accréditation de l'Organisation mondiale de la santé

L'accréditation de UL fait partie du processus Performance, Qualité et Sécurité (PQS) de l'OMS, qui présélectionne les produits et les dispositifs pour les États membres de l'OMS et les agences d'achat des Nations Unies afin de garantir l'adéquation des produits et des dispositifs à utiliser dans les programmes de vaccination. Un fabricant certifié selon le programme de l'OMS est inclus dans la base de données de l'OMS, une ressource utilisée par ceux qui ont besoin de matériel de réfrigération pour une campagne de vaccination. Avant qu'un produit ou un dispositif puisse être ajouté à la base de données PQS, il doit être testé. Avec l'accréditation de l'OMS, UL effectuera désormais ces tests nécessaires pour vérifier si les produits de fabricants spécifiques répondent aux performances et à la qualité PQS.

UL a reçu l'accréditation PQS pour les équipements et dispositifs de réfrigération après avoir démontré sa compétence en se conformant aux normes ou codes de pratique appropriés acceptés au niveau international ou national auprès d'un organisme d'accréditation tiers.

L'accréditation de UL intervient à un moment où les communautés du monde entier administrent le vaccin de la COVID-19. Produire et stocker suffisamment de vaccins pour mettre fin à la pandémie est l'un des plus grands efforts de fabrication médicale de l'histoire. Dans certains cas, les vaccins contre le coronavirus doivent être conservés dans un environnement très froid : moins 70 degrés Celsius. Des niveaux de réfrigération adéquats doivent être maintenus tout au long de la fabrication, du stockage et de la distribution des vaccins afin de garantir l'intégrité des composés vaccinaux. Lorsque les vaccins ne sont pas conservés à des températures correctes, ils deviennent inefficaces, ce qui oblige à jeter des doses.

Alessio Dellanoce, directeur général de la division Appareils, CVC (Climatisation-Ventilation-Chauffage) et éclairage d'UL en Europe, a déclaré : « Alors que des milliards de personnes dans le monde attendent avec impatience un vaccin contre la COVID-19, les agences gouvernementales, les sociétés pharmaceutiques et les organismes de santé du monde entier continuent d'augmenter les capacités de stockage des vaccins. Le maintien de grandes quantités de vaccins dans un environnement qui préserve l'efficacité de la vaccination et procure aux patients le bénéfice escompté est essentiel pour aider à éradiquer la propagation de la COVID-19. UL est honorée d'être reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des laboratoires accrédités et de jouer un rôle clé dans la protection globale de la santé publique au niveau mondial. »

Grâce à l'accréditation de l'OMS, UL testera les équipements de réfrigération à énergie solaire sur la base des nouvelles normes de produits de l'OMS. Les équipements de réfrigération à énergie solaire sont considérés comme essentiels pour l'efficacité des vaccins dans les pays en développement qui ne disposent pas d'un réseau électrique fiable.

« L'approche de l'Organisation mondiale de la santé en matière de préqualification des produits de réfrigération signifie que les équipements et dispositifs sélectionnés ont répondu à des normes spécifiques de performance et de qualité adaptées aux conditions de terrain afin de contribuer à garantir que le vaccin est stocké dans les meilleures conditions », a déclaré M. Dellanoce. « L'accréditation de UL garantit que nous offrons des tests répondant aux exigences de l'OMS tout en renforçant la fiabilité de l'infrastructure mondiale de stockage des vaccins. »

