UL ajuda a desenvolver tecnologias de armazenamento de vacinas com acreditação da Organização Mundial de Saúde

Com um aumento previsto da necessidade de armazenamento de vacinas a fim de se preparar para o lançamento da vacina para a COVID-19, os testes acreditados pela Organização Mundial de Saúde ajudarão as fabricantes de equipamento original de refrigeração a garantir a credibilidade da refrigeração e a consistência da temperatura que afetam a eficácia geral da vacina.

BENGALURU, Índia, 14 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A UL, uma importante empresa global de ciência da segurança, anunciou que seu Laboratório de Refrigeração em Gurugram na Índia recebeu acreditação da Organização Mundial de Saúde (OMS) como um laboratório de testes designado por terceiros para o equipamento de refrigeração utilizado para o armazenamento de vacinas. Isto inclui câmaras frigoríficas, câmaras de freezer, refrigeradores e freezers que funcionam com energia solar, embalagens de cooler e equipamentos relacionados. Além disso, a acreditação da OMS permite à UL realizar testes de garantia de qualidade total, com instalação e colocação locais de câmaras frigoríficas, câmaras de freezer e equipamentos e coolers relacionados.

A acreditação da UL faz parte do programa Desempenho, Qualidade e Segurança (DQS) da OMS. O DQS pré-qualifica produtos e dispositivos para que os estados membros da OMS e as agências de compra das Nações Unidas ajudem a assegurar sua adequação para uso em programas de imunização. Antes de um produto ou dispositivo poder ser adicionado à base de dados do programa DQS, este deve ser testado. O teste de verificação estabelece se um determinado produto de um fabricante específico satisfaz os requisitos das especificações de desempenho relevantes do DQS. Com a acreditação da OMS, a UL realizará agora estes testes para verificação de desempenho, qualidade e segurança. A UL recebeu a acreditação DQS para equipamentos e dispositivos de refrigeração após demonstrar aos funcionários da OMS a capacidade de conformidade do Laboratório de Refrigeração da UL com os padrões ou códigos de prática apropriados aceitos nacional e internacionalmente.

A acreditação da UL aconteceu em um momento em que pesquisadores do mundo inteiro procuram desenvolver uma vacina para a COVID-19. Produzir e aplicar imunizações suficientes para acabar com a pandemia será um dos maiores desafios de produção médica da história. Para tanto, empresas farmacêuticas, fornecedores, governos e organizações sem fins lucrativos estão ocupados preparando a rede de suprimento para lidar com um elevado número de vacinas necessárias para a COVID-19. A rede de suprimento de vacinas envolve não só a produção dos componentes da vacina, mas também o armazenamento com temperatura controlada para manter a qualidade da vacina desde sua produção até chegar ao paciente. A incapacidade de manter vacinas em temperaturas corretas, incluindo as utilizadas em programas de imunização contra doenças infantis, pode resultar em degradação da textura, descoloração, danos e crescimento microbiano.

Todd Denison, vice-presidente e diretor geral da divisão de aparelhos, sistemas de aquecimento, refrigeração, ar-condicionado e iluminação da UL declarou: "Enquanto bilhões de pessoas em todo o mundo aguardam ansiosamente uma vacina para a COVID-19, agências governamentais, empresas farmacêuticas e organizações de saúde globais aumentarão a capacidade da rede de frio para a vacina. A manutenção de grandes quantidades em um ambiente que preserva a eficácia da vacina e proporciona aos pacientes o benefício pretendido será fundamental para erradicar a propagação da COVID-19. A UL tem a honra de ser reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um dos seus laboratórios acreditados e de desempenhar um papel fundamental na proteção geral da saúde pública mundial".

Com a acreditação da OMS, a UL irá também testar equipamentos de refrigeração que funcionam com energia solar com base nos novos padrões de produtos da OMS. O equipamento de refrigeração que opera com energia solar é visto como essencial para a eficácia das vacinas em países em desenvolvimento sem uma rede elétrica confiável.

"O sistema da Organização Mundial de Saúde de pré-qualificação de produtos de refrigeração significa que equipamentos e dispositivos aprovados cumprem padrões específicos de desempenho, qualidade e segurança adequados às condições necessárias, bem como que têm características de segurança do início ao fim, para ajudar a garantir que não sejam causados danos aos usuários, pacientes ou ao ambiente durante o ciclo de vida de um produto", disse Suresh Sugavanam, vice-presidente e diretor-geral da UL da Ásia do Sul e África Subsaariana. "A acreditação da UL ajuda a garantir que os produtos cumprem estas especificações, ao mesmo tempo em que fortalece a credibilidade da infraestrutura mundial de armazenamento de imunização".

Sobre a UL

A UL ajuda a criar um mundo melhor utilizando a ciência para resolver problemas de segurança, proteção e sustentabilidade. Ganhamos a confiança possibilitando a adoção segura de novos produtos e tecnologias inovadoras. Todos na UL compartilham a paixão de fazer do mundo um lugar mais seguro. Todo o nosso trabalho, desde pesquisas independentes e desenvolvimento de padrões, até testes e certificações para oferecer soluções analíticas e digitais, ajuda a melhorar o bem-estar global. Negócios, empresas, governos, autoridades reguladoras e a sociedade depositam sua confiança em nós para que possam tomar decisões mais inteligentes. Para saber mais, visite UL.com. Para saber mais sobre nossas atividades sem fins lucrativos, visite UL.org.

Contatos de imprensa

Poornima Chandrashekaraiah

Marketing regional – Ásia do Sul

UL

Telefone: +91.80.4138.4400 ext. 64588

E-mail: [email protected]

Steven Brewster

UL

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

FONTE UL

Related Links

http://www.ul.com



SOURCE UL