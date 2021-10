UL ampliará a presença global com novo laboratório em Querétaro, México

Localizado no complexo do Parque Industrial de Kaizen e adjacente ao aeroporto internacional de Querétaro, o novo laboratório está em um dos principais centros de fabricação do México . Ele abrigará instalações de testes para materiais, fios e cabos, eletrodomésticos, iluminação, refrigeração e tecnologias para uso do consumidor. Com o México classificado como um dos principais exportadores mundiais do setor automotivo, o novo laboratório também terá especialistas dedicados da UL e equipamentos personalizados para oferecer testes de materiais automotivos.

"O equilíbrio entre inovação e velocidade de lançamento com a obtenção do acesso ao mercado e aprovações de conformidade do produto são cruciais para o sucesso em mercados dinâmicos e exigentes", disse Rodolfo Flores, diretor regional da UL na América Latina. "Com o laboratório de Querétaro, esperamos aplicar a ciência e a autoridade objetiva para ajudar os fabricantes em toda a América Latina a resolver esses desafios críticos, ajudando-os a desenvolver e comercializar produtos e inovações seguros e em conformidade, para que eles possam, finalmente, crescer e prosperar."O laboratório oferecerá testes locais para a UL Mark nos EUA e no Canadá. Também oferecerá a marca Normas Oficiales Mexicanas (NOM) no México e serviços de certificação na América Latina após a aprovação do credenciamento.

A base do desenvolvimento do laboratório está fundamentada nas três décadas da UL no México. A UL conta com recursos de engenharia e atendimento ao cliente bem estabelecidos na Cidade do México e uma equipe de engenharia em Querétaro. O laboratório é o próximo passo da UL em seu compromisso com o mercado do América Latina.

"Estamos entusiasmados em construir nosso amplo legado aqui no América Latina e cumprir nossa missão de trabalhar para tornar o mundo um lugar mais seguro", disse Flores. "Esperamos servir como um colaborador confiável para os fabricantes aqui na América Latina para testar seus produtos perto de suas instalações de produção e navegar no cenário regulatório para ajudar a garantir uma entrada simplificada no mercado de destino."

