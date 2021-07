UL dan Advanced Remanufacturing and Technology Centre, Singapura Bergabung Tenaga untuk Menangani Cabaran dan Peluang Mobiliti Baharu

Sidang Kemuncak Realizing the Future of Mobility Now maya pada 11-13 Ogos akan membantu pengeluar dan pembekal automotif menangani isu-isu yang berkaitan dengan kenderaan autonomi, terhubung, elektrik dan kongsi.

NORTHBROOK, Illinois, 17 Julai 2021 /PRNewswire/ -- UL, peneraju sains keselamatan global hari ini mengumumkan bahawa ia akan menganjurkan Sidang Kemuncak Future of Mobility Now (Masa Depan Mobiliti Semasa) secara maya pada hari Rabu, 11 Ogos hingga Jumaat, 13 Ogos (SGT). Acara ini akan diadakan secara kerjasama dengan Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC), sebuah unit Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapura yang mendorong kerjasama antara sektor swasta dan awam untuk membawa penyelidikan canggih kepada penggunaan industri. Sesi ini akan memberikan pemahaman yang memberi tumpuan kepada cabaran keselamatan, perlindungan, kualiti, prestasi, kawal selia dan kelestarian yang berkaitan dengan ACES iaitu empat trend mega yang saling bergantung yang mengubah industri automotif: autonomi (Autonomy), kesalinghubungan (Connectivity), pengelektrikan (Electrification) dan mobiliti bersama (Shared mobility). Para penceramah merangkumi pemimpin pemikir daripada World Economic Forum®, Society of Automotive Engineers Industry Technologies Consortia® (SAE ITC), Foretellix, Hexagon Manufacturing Intelligence, KPMG, Stantec GenerationAV™, Aurora Labs, National University of Singapore, Great Wall Motors dan Deepen AI serta banyak lagi.