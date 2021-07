UL erwirbt Method Park

„Mit der Beschleunigung der Technologie in sicherheitskritischen Industrien wie der Automobil- und Medizintechnik stellt die Einführung innovativer Technologien, die einen erhöhten Komfort bieten, auch neue Herausforderungen dar", sagt Jennifer Scanlon, President und CEO von UL Inc. „Wie schnell diese Innovationen angenommen werden hängt entscheidend von der Unterstützung für einen sicheren Einsatz ab. Die Übernahme von Method Park wird auf der wissenschaftlich fundierten Kernkompetenz von UL in den Bereichen Prüfung, Inspektion und Zertifizierung aufbauen und dazu beitragen, die Sicherheitsrisiken bei vielversprechenden innovativen Technologien anzugehen. Gemeinsam werden wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, neue Chancen zu nutzen."