UL et ONYX Insight contribuent à prolonger la durée de vie des actifs éoliens grâce à des technologies étendues

Plus de 15 % des projets éoliens atteindront environ deux décennies d'exploitation en 2022. Au fur et à mesure que les actifs vieillissent, ils peuvent devenir moins fiables, ce qui laisse aux opérateurs trois choix principaux pour sauvegarder leur investissement : le remplacement de la puissance, le déclassement ou la prolongation de la durée de vie. En éliminant l'incertitude entourant les décisions cruciales en matière de maintenance, l'analyse avancée et la technologie de surveillance contribuent à transformer l'économie de la prolongation de la durée de vie et à générer des revenus continus pour les propriétaires d'actifs à un coût abordable.

La collaboration entre ONYX Insight et UL comprend l'examen de plus de 100 GW d'actifs au niveau mondial. Il couvre également les services de conseil technique sur les acquisitions impliquant un examen technique des turbines, une évaluation des sites cibles et des prévisions de dépenses opérationnelles.

Les entreprises ont mis à profit leur collaboration dans le cadre de récents projets d'évaluation de la durée de vie de centaines de turbines de marques et de modèles différents. L'extension de la collaboration permettra d'améliorer l'analyse structurelle interne d'UL avec des capacités d'évaluation de la transmission et la surveillance de la santé structurelle des turbines, des tours et des fondations grâce aux solutions de détection et d'analyse avancées d'ONYX Insight.

Les travaux d'évaluation de la durée de vie d'UL comprennent l'évaluation structurelle - y compris la turbine, la tour et les fondations - afin de déterminer les capacités de la turbine et d'estimer sa durée de vie utile.

Les opérateurs ont besoin de données sur les principaux composants structurels, notamment l'état de santé de la tour et des fondations, pour calculer les niveaux de risque et les coûts de maintenance prévus, ce qui leur permet d'affecter les budgets en toute confiance et de justifier les choix clés auprès des investisseurs. Le matériel de surveillance de base d'ONYX Insight débloque des flux de données supplémentaires pour l'analyse, alimentant une stratégie de maintenance prédictive éclairée et réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance.

« Lorsque les actifs approchent de la fin de leur cycle de vie initial, les opérateurs prennent en compte deux objectifs clés : le maintien de la sécurité et la rentabilité », a déclaré Jeremy Tchou, directeur du service consultatif sur l'énergie éolienne d'UL pour l'Amérique du Nord. « Nous sommes fiers de nous associer à ONYX Insight pour aider les exploitants d'actifs à atteindre ces objectifs en utilisant une analyse structurelle interne et une technologie de surveillance avancée, en les armant des données dont ils ont besoin pour répondre aux attentes de leurs parties prenantes. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec ONYX Insight dans le but de soutenir la transition énergétique grâce à des solutions innovantes. »

« Pour prolonger la durée de vie d'un projet, il faut réduire les coûts d'exploitation à long terme au fur et à mesure que le projet prend de l'âge », a déclaré Ashley Crowther, directrice commerciale, ONYX Insight. « Grâce à notre large gamme de solutions, qui permettent de surveiller l'état de santé de l'actif de haut en bas, nous sommes ravis de soutenir UL en permettant aux anciens parcs éoliens de jouer leur rôle dans la course vers le zéro net. »

À propos d'ONYX Insight

ONYX Insight fournit des logiciels, des services, des capteurs avancés et des analyses de données pour les boîtes de vitesses, les transmissions, les roulements et les machines tournantes, avec la portée mondiale et le savoir-faire du groupe BP dans l'exploitation et la lubrification des actifs éoliens.

Les produits et services de la société permettent d'augmenter la production et de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance grâce à des analyses prédictives intelligentes et impartiales, étayées par une expertise en ingénierie du monde réel pour l'industrie de l'énergie éolienne et au-delà.

Pour plus d'informations sur ONYX Insight, rendez-vous sur : www.onyxinsight.com

À propos d'UL

UL est le leader mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sûreté, de sécurité et de durabilité. Nous pensons que notre connaissance approfondie des produits et notre intelligence des chaînes d'approvisionnement font de nous le partenaire de choix des clients confrontés à des défis complexes. Pour en savoir plus, consultez le site UL.com.

