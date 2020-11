UL étend le laboratoire de Francfort pour faire progresser la sécurité de la recharge des véhicules électriques

Le laboratoire de chargement des véhicules électriques se penchera sur les tests de sécurité et de performances ainsi que sur la certification des équipements de chargement des véhicules électriques et des constructeurs automobiles.

NEU-ISENBURG, Allemagne, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- UL, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la science de la sécurité, a officiellement annoncé aujourd'hui l'expansion de ses installations de Francfort - Neu-Isenburg pour les essais et la certification de la recharge des nouveaux véhicules électriques (VE).

Représentant l'une des plus importantes références en matière de test de charge des VE en Europe, l'installation répond à la demande croissante de véhicules électriques à charge rapide à courant continu et offre aux fabricants de véhicules et aux infrastructures de charge des VE une technologie de pointe et une solution de service complète, y compris la certification pour l'accès au marché mondial, le tout sous un même toit. Combinées, ces mesures permettront aux clients d'UL de réduire les cycles de développement et les délais de mise sur le marché et d'être plus compétitifs sur le plan international.

« UL est ravie de faire partie de l'écosystème européen de la mobilité et de l'innovation automobile », a déclaré Jeff Smidt, vice-président et directeur général de la division des technologies de l'énergie et de l'électricité d'UL. « Avec la croissance continue du secteur mondial des VE, la demande de tests de charge des véhicules électriques augmente considérablement pour contribuer à améliorer les performances et la sécurité des batteries et de la recharge. L'investissement d'UL dans l'installation de test de charge des batteries de VE de Francfort démontre notre engagement sur les marchés mondiaux avec des normes nouvelles et en développement. Elle nous permet également de mieux soutenir les infrastructures municipales de services publics, les sociétés européennes de recharge des VE et les équipementiers automobiles pour accélérer la réalisation de leurs projets, ce qui leur permettra en fin de compte de répondre rapidement à cette demande croissante. »

L'expansion ajoute de la capacité aux installations existantes, permettant à UL de desservir une gamme plus diversifiée de chargeurs de VE et d'équipements connexes pour les clients de toute l'Europe qui recherchent un accès au marché régional et mondial. Cela comprend des installations d'essai pour les modes 1 et 2 de charge en courant alternatif (jusqu'à 12 kW) ainsi que pour le mode 3 de charge rapide en courant continu (jusqu'à 150 kW). La recharge avec le courant alternatif, qui constitue depuis longtemps l'épine dorsale du marché de la recharge des VE, est optimale à la maison et au bureau pour les VE individuels ne nécessitant qu'un déplacement de courte distance. Grâce aux progrès de la technologie des batteries et à l'adoption généralisée des VE de tourisme et commerciaux, la demande d'équipements de charge rapide en courant continu a augmenté de manière exponentielle pour répondre aux besoins de longs trajets et pour permettre une charge rapide des véhicules multiples, courante dans les lieux publics.

Employant une équipe d'ingénieurs internationaux possédant une expertise technique étendue pour les nouvelles technologies innovantes de recharge des VE, l'installation de Francfort offrira des services complets pour les essais, y compris des simulateurs de VE à pleine puissance, des services de conseil et de certification. En outre, l'installation offre aux ingénieurs concepteurs et aux développeurs de produits de la région la possibilité de travailler avec UL en tant que partenaire à chaque étape du processus de test et de certification ; de l'envoi des prototypes à l'observation des tests et à la résolution des problèmes de conformité avant production.

En tant que leader dans la création de normes de batteries et de recharge pour les VE en Amérique du Nord et au niveau international, UL est en mesure de fournir aux FEO européens un accès au marché dans cette région. Le marché de l'UE continue de mettre en place des VE européens et des équipements de recharge des VE à la demande des conducteurs. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a annoncé qu'au moins 2,8 millions de ports publics de recharge des VE seront nécessaires d'ici 2030 dans toute l'Europe. UL est également en mesure de fournir des services d'accès au marché mondial pour les travaux de la Commission électrotechnique internationale (IEC) sur les tests de charge des VE en Europe, en Asie-Pacifique et sur d'autres marchés émergents.

« De nombreux développements importants dans le domaine de la recharge des véhicules électriques sont en cours, les demandes des utilisateurs finaux et les nouvelles solutions technologiques poussant les infrastructures à faire plus et plus vite qu'auparavant. Cette évolution conduit à une réflexion nouvelle et innovante, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité », a déclaré J. Smidt. « Avec laboratoire de Francfort, UL aide ses clients à répondre aux besoins actuels et futurs du marché tout en les aidant à atténuer les risques liés à la sécurité et aux performances tout au long du cycle de vie des produits. »

