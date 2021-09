UL fait progresser la sécurité incendie des câbles avec un nouveau laboratoire au Moyen-Orient

Le laboratoire d'Abu Dhabi fournira aux fabricants et fournisseurs locaux de câbles électriques et optiques et de gaines, une nouvelle ressource pour tester la sécurité incendie de leurs produits.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- UL, le leader mondial des sciences en matière de sécurité, a annoncé aujourd'hui qu'il agrandissait son site existant à Abu Dhabi pour y inclure désormais un laboratoire de sécurité incendie et de performance des câbles. L'installation élargie, située dans la ville industrielle d'Abu Dhabi (ICAD), permet aux fabricants et aux fournisseurs de câbles électriques et optiques et de gaines de tout le Moyen-Orient d'accéder à un laboratoire local pour la sécurité incendie.

« Les dangers associés aux câbles non conformes présentent des risques importants en ce qui concerne la nature et l'ampleur d'un incendie. Nos tests performants de sécurité incendie des câbles, qui sont disponibles dans notre nouveau laboratoire d'Abu Dhabi, apportent la confiance et l'assurance que ces questions de sécurité ont été évaluées dans les produits que les fabricants et les entreprises mettent sur le marché », a déclaré Sameer Abdul Salam, responsable des activités d'UL pour la région MEA. « En tant que leader mondial de la science en matière de sécurité, UL se réjouit d'aider les acheteurs, les concepteurs, les installateurs et les inspecteurs locaux de toute sorte de câbles à atteindre plus rapidement le marché et à démontrer à leurs clients leur engagement en matière de sécurité incendie. »

Le nouveau laboratoire de sécurité incendie est conçu pour tester les câbles électriques et optiques, ainsi que les gaines, conformément aux différentes normes pour les propriétés ignifuges et de résistance au feu. Doté des meilleurs experts du secteur chez UL, il permettra d'accélérer les délais d'exécution et de renforcer l'application de la réglementation. La présence locale à Abu Dhabi, associée à une expertise mondiale, permettra de relever les défis logistiques pour nos clients en Europe et en Asie.

« Ces dernières années, le Moyen-Orient a connu un renforcement de la réglementation en matière de sécurité incendie des câbles utilisés dans les bâtiments afin de répondre aux exigences de la défense civile. Dans le nouveau laboratoire d'UL à Abu Dhabi, nos experts en sécurité incendie collaboreront avec les clients pour les aider à répondre à ces exigences accrues sans sacrifier le temps ou l'efficacité », a déclaré Salam.

« L'ouverture de notre nouveau laboratoire de sécurité incendie intervient à un moment important, alors que les gouvernements et les entreprises ne cessent d'investir dans les infrastructures locales à Abu Dhabi et dans tout le Moyen-Orient. Ces nouveaux investissements signifient qu'il existe un besoin accru de câbles et de gaines sécurisés. Grâce à nos nouvelles capacités de test de sécurité incendie, nous sommes ravis de pouvoir aider les fabricants locaux à gérer les risques, la sécurité et les performances des produits, tout en leur permettant d'avoir un impact positif dans toute la région », a déclaré Sajeev Jesudas, vice-président exécutif et directeur commercial d'UL.

UL offre à ses clients des services de conseil et de test pour les aider à respecter et à dépasser les exigences en matière de sécurité incendie. Les services de test de recherche pour les fabricants peuvent aider les clients à concevoir des câbles conformes aux normes de résistance et de réaction au feu nécessaires. UL peut également présenter un rapport d'essai de type et un certificat d'examen de type tenant compte des normes IEC/EN/BS.

En savoir plus sur les capacités d'UL en matière de sécurité incendie au Moyen-Orient.

À propos d'UL

UL est le leader mondial de la science en matière de sécurité. Nous proposons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité et de durabilité. Notre connaissance approfondie des produits et notre intelligence dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement font de nous le partenaire idéal pour les clients confrontés à des enjeux complexes. Découvrez-en davantage sur UL.com.

Pour plus d'informations sur le développement des normes et d'autres activités à but non lucratif, consultez le site UL.org.

