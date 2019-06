UL foi aprovada oficialmente como laboratório de teste externo do Grupo BMW

KREFELD, Alemanha, 11 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O laboratório de teste de materiais da UL em Krefeld, Alemanha, foi aprovado como parceiro de laboratório externo pelo Grupo BMW, para modelação por injeção de espécimes de teste e testes correspondentes de materiais termoplásticos, em conformidade com o BMW Group Standard 93016 (Padrão 93016 do Grupo BMW).

Como um serviço complementar único para clientes de todo o mundo, a unidade de Krefeld da UL oferece modelação por injeção de espécimes de teste internamente, com extenso rastreamento dos parâmetros de processamento. A combinação de modelação por injeção interna e serviços completos de teste oferece aos fornecedores de matéria-prima termoplástica suporte amplo e substancial para desenvolvimento de produtos.

"A aprovação pela BMW se torna uma parte essencial de nossa expansão, voltada para o cliente, de ofertas de serviços dirigidos para o setor automotivo", disse o gerente dos negócios automotivos da divisão de Produtos Químicos da UL, Thomas Wagner, PhD. "A UL mantém um relacionamento de muita colaboração com as fabricantes de matérias-primas termoplásticas. Agora, podemos oferecer a nossos clientes um novo pacote de serviços completos, para que tenham seus graus de qualidade oficialmente aprovados para aplicações em série nos automóveis BMW. Nossos especialistas em materiais podem dar suporte aos clientes em todo o processo de obter seus graus de qualidade dos materiais listados no GS 93016".

O centro de teste de materiais com certificação ISO 17025 em Krefeld-Uerdingen oferece um conjunto único de serviços com tudo incluído. Com laboratórios de teste altamente especializados e bases de dados completas de materiais, a divisão de Produto Químicos da UL dá suporte às fabricantes de automóveis e fornecedores Tier, desde o estágio de conceito do produto ao desenvolvimento inicial do produto, até o processo de aprovação da produção de peça (PPAP – Part Production Approval Process) final, para se ter um tempo de colocação no mercado otimizado.

Para obter mais informações sobre o portfólio completo de testes automotivos da UL, visite UL.com/Drive ou contate:

Thomas Wagner, PhD

Gerente de Negócios Automotivos

thomas.wagner@ul.com

+49 2151 5370 234

A UL promove condições de vida e de trabalho seguros para pessoas em todos os lugares, através da aplicação da ciência para resolver problemas de proteção, segurança e sustentabilidade. A UL Mark inspira confiança, viabilizando a adoção segura de produtos e tecnologias novos e inovadores. Todos na UL compartilham a paixão de tornar o mundo um lugar mais seguro. Testamos, inspecionamos, auditamos, certificamos, validamos, verificamos, aconselhamos e treinamos, além de apoiar esses esforços com soluções de software para segurança e sustentabilidade. Para saber mais sobre a empresa, visite UL.com.

CONTATO: Marlene Stezinar

Diretora de Marketing – Divisão de Produtos Químicos

UL LLC

Telefone: +49 (0) 2151 5370 309

e-mail: marlene.stezinar@ul.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

FONTE UL

Related Links

http://www.ul.com



SOURCE UL