UL inaugure officiellement un nouveau laboratoire dédié à la sécurité incendie des câbles à Abu Dhabi

Employant des experts renommés d'UL et conçu pour tester les câbles ignifuges et résistants au feu, les câbles d'alarme incendie, les fils de bâtiment avec des indices de résistance au feu, les câbles de composants en fibre optique avec des indices de résistance au feu et les gaines, le nouveau laboratoire de sécurité incendie permettra de réaliser des tests selon plusieurs normes de propriétés ignifuges et de résistance au feu.

Lorsque les câbles brûlent, ils peuvent produire d'importants volumes de chaleur, de la fumée, des émanations toxiques ou corrosives et des chutes de matériaux enflammés, appelés « gouttelettes brûlantes ». Le nouveau laboratoire d'UL propose des tests permettant de mesurer la réaction d'un câble lorsqu'il est exposé au feu et d'évaluer les émissions de gaz acides et la production de fumée. En outre, UL peut désormais évaluer l'intégrité du circuit de câbles pendant un incendie. Cela comprend des tests pour le feu seul, le feu avec de l'eau, le feu avec un choc mécanique et le feu avec un choc mécanique et de l'eau pour étudier divers scénarios de la vie réelle.

« L'ouverture de notre site d'Abu Dhabi, motivée par les attentes croissantes des clients et par la profonde compréhension qu'a UL des besoins et des exigences de l'industrie des fils et des câbles, permettra de soutenir davantage les fabricants, en particulier ceux de la région, et de leur offrir commodité et capacité à chaque étape du processus de mise sur le marché », a déclaré Hamid Syed, vice-président et directeur général d'UL au Moyen-Orient. « Dans cette optique, le laboratoire a été développé pour offrir des avantages clés aux clients, notamment des délais d'exécution plus rapides, une réduction des coûts de logistique et d'expédition, et une sécurité globale des produits. »

Le Moyen-Orient a connu un renforcement de sa réglementation en matière de sécurité incendie des câbles. Le nouveau laboratoire est préparé pour aider à répondre à ces réglementations, notamment aux exigences du code de la défense civile locale en matière de résistance au feu des câbles et au certificat de conformité (CoC) de la défense civile pour les câbles nécessitant des rapports de test et des certificats. Il est également équipé pour répondre aux spécifications des consultants pour les projets de construction au Moyen-Orient et pour satisfaire aux exigences d'exportation vers l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Afrique.

« Une présence locale associée à une expertise mondiale permettra de réduire les coûts de logistique et d'expédition vers les marchés européens et asiatiques. Et surtout, le nouveau laboratoire contribuera à la sécurité générale, car nous serons en mesure de procéder à des essais locaux pour répondre aux réglementations plus strictes en matière de câbles résistants au feu dans notre région », a déclaré Syed.

UL offre à ses clients des services de test pour les aider à respecter et à dépasser les exigences en matière de sécurité incendie. Les services de test de recherche pour les fabricants peuvent aider les clients à concevoir des câbles conformes aux normes de résistance et de réaction au feu nécessaires. UL peut également présenter un rapport d'essai de type et un certificat d'examen de type tenant compte des normes IEC/EN/BS.

En savoir plus sur les capacités d'UL en matière de sécurité incendie au Moyen-Orient.

