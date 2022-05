UL inaugure son siège mondial pour l'éolien en mer en Écosse

David Parkinson, responsable de l'éolien en mer au sein de la division Asset and Sustainability Performance d'UL, dirigera le bureau écossais. Il apporte sa connaissance pointue de la diligence raisonnable en matière d'éolien offshore et son expérience dans la gestion de plusieurs projets de grande envergure en Europe et aux États-Unis.

L'équipe offshore d'UL possède plus de 60 ans d'expérience combinée dans le secteur de l'énergie. Les efforts récents incluent la collaboration avec les ingénieurs propriétaires, la diligence raisonnable et le soutien aux projets de développement précoce au Vietnam, en Espagne, au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que la réalisation d'études de marché pour les entreprises entrant dans l'espace offshore.

L'annonce fait suite à la publication récente des résultats de la vente aux enchères de Crown Estate Scotland, ScotWind, qui verra 10 GW de développement éolien en mer dans 15 projets au cours des prochaines années.

« Les récentes enchères ScotWind ont montré que l'Écosse est l'un des centres mondiaux de développement ambitieux et pionnier de l'éolien en mer », a déclaré M. Parkinson. « Pour contribuer à faire avancer les développements éoliens en mer, nous voulons être à proximité de nos clients. Ainsi, Glasgow est un choix évident pour accueillir la base d'UL dédiée à nos offres de services mondiaux en matière d'éolien offshore. D'ici, nous serons bien placés pour travailler avec des clients dans tous les principaux territoires et marchés, en offrant des conseils techniques, une diligence raisonnable et des solutions logicielles aux parties prenantes travaillant sur l'ensemble du spectre de l'éolien en mer ».

Selon le rapport Global Offshore Wind 2021 du Global Wind Council , l'éolien en mer démontre le potentiel de croissance le plus important de toutes les technologies d'énergie renouvelable, avec une capacité sept fois supérieure au marché actuel et une augmentation de 15 % par rapport aux prévisions de l'année précédente.

« L'industrie de l'éolien en mer offre de grandes opportunités et des défis intéressants nécessitant une collaboration et une innovation continues », a déclaré M. Parkinson. « Avec un énorme pipeline de projets dans le monde entier, tant sur les marchés établis que sur les marchés émergents, UL est bien placé depuis notre implantation à Glasgow. Grâce à nos opérations et à notre présence dans le monde entier, nous pouvons aider les développeurs, les investisseurs et les opérateurs à faire progresser le développement de l'éolien offshore ».

