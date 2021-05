UL ouvre un laboratoire de pointe pour tester les infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Europe

Ce centre augmente considérablement la capacité de test pour le marché européen et permet à l'industrie des systèmes de charge pour véhicules électriques, y compris les fabricants de systèmes de charge et de composants pour véhicules électriques, les propriétaires d'infrastructures et les jeunes entreprises, de raccourcir les cycles de développement, d'accélérer la mise sur le marché et de devenir plus compétitifs sur le marché mondial, grâce aux méthodes de test ultramodernes du centre et à sa présence en Europe centrale.

Les pouvoirs publics du monde entier mettent en œuvre des politiques visant à mettre davantage de véhicules électriques sur les routes. Par exemple, le marché européen continue de promouvoir les véhicules électriques et les systèmes de recharge à travers l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA) qui a annoncé qu'au moins 2,8 millions de points de recharge publics seront nécessaires en Europe d'ici 2030.

« Les politiques favorables aux véhicules électriques et l'acceptation croissante des véhicules électriques par le public, mettent en évidence un besoin croissant de recharger une plus grande flotte de véhicules électriques, de les recharger plus rapidement et plus efficacement, en mettant l'accent sur les batteries, la sécurité et les performances du système de recharge », a déclaré Milan Dotlich, directeur général et vice-président de la division Énergie et Automatisation industrielle de UL. L'investissement de UL dans le centre de test des systèmes de chargement des véhicules électriques de Francfort démontre notre engagement envers les marchés mondiaux ainsi que les normes nouvelles et en développement. Elle nous donne également la possibilité de mieux soutenir les infrastructures des services publics municipaux, les entreprises européennes de recharge de véhicules électriques et les équipementiers automobiles pour accélérer la réalisation de leurs projets, leur permettant ainsi de répondre rapidement à cette demande croissante. »

L'ouverture du nouveau centre de test des systèmes de chargement des véhicules électriques permet à UL d'assurer la maintenance d'une large gamme de chargeurs de VE et d'équipements connexes pour des clients de toute l'Europe qui cherchent à accéder au marché local et mondial. Le centre comprend des installations de test pour les différents types de systèmes de charge utilisés dans le monde :

Ensemble de câble CA pour prise domestique ordinaire

Équipement d'alimentation EV portable AC avec dispositif de contrôle et de protection intégré au câble

Chargeurs CA avec boîtiers muraux et chargeurs au sol dans les espaces résidentiels ou publics

Boîtes murales et stations de recharge en courant continu jusqu'à 350 kW

Et des niveaux couramment utilisés aux États-Unis :

Niveau 1 et niveau 2 pour la charge CA – jusqu'à 12 kW

DC niveaux 1 et 2 (connu comme niveau 3) pour la charge rapide en courant continu - jusqu'à 350 kW

En outre, la nouvelle installation dispose de capacités de test de systèmes de charge de véhicule à réseau (V2G) allant jusqu'à 250 kW. La technologie de charge V2G étend les capacités des systèmes de VE pour les applications de stockage et de distribution d'énergie en permettant l'intégration des systèmes de charge dans le réseau électrique pour servir d'alimentation de secours pour maisons, bâtiments et autres utilisations.

Grâce à une équipe d'ingénieurs spécialisés et à des connaissances approfondies consacrées aux nouvelles technologies de recharge des VE, le centre dispose de simulateurs de VE qui permettent de tester à pleine puissance les systèmes de recharge rapide en courant continu, les chargeurs bidirectionnels de VE, les bancs d'essai doubles et les applications de recharge ultra-rapide des VE et d'adaptation aux véhicules commerciaux de grande taille. L'installation offre également aux entreprises locales la possibilité de travailler avec UL à chaque étape du processus de test et de certification ; de l'envoi de prototypes des prototypes à l'observation des tests permettant l'identification des problèmes de fabrication avant le début de la production.

En tant que partenaire tiers disposant d'une expertise approfondie en matière de normes relatives aux batteries et à la recharge des VE en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, UL est en mesure de fournir aux équipementiers européens un accès au marché de la région.

« En Europe et dans le reste du monde, on assiste à une évolution majeure des systèmes de recharge des VE, grâce à la demande des utilisateurs et aux nouvelles solutions technologiques poussent l'infrastructure à faire plus et plus vite qu'auparavant. Cette évolution conduit à une réflexion nouvelle et innovante, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité », a déclaré Mirko Bautz, vice-président régional pour l'Europe Centrale-Est et Sud. « L'acceptation mondiale de la marque UL, associée à l'expertise technique et aux compétences techniques locales, signifie que le marché européen dispose désormais d'un centre de test complet en Europe pour les tests de sécurité, les tests électriques et les tests de conformité en vue de la certification UL des produits et systèmes innovants de recharge des VE. »

Le centre de test des VE de UL en Allemagne fait partie du réseau mondial de laboratoires de test des VE de UL situés en Chine et aux États-Unis. Collectivement, ces centres ont la capacité d'aider les fabricants de véhicules et de systèmes de recharge pour VE à respecter les calendriers et les budgets de développement des produits, à réduire les défaillances des produits pour VE et les inefficacités des processus, ainsi qu'à atténuer les risques liés à la sécurité et aux performances tout au long du cycle de vie. Grâce à ce réseau, UL est également en mesure de fournir des services d'accès au marché mondial pour les travaux de test de la recharge des VE en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et sur d'autres marchés émergents afin de répondre aux exigences réglementaires et aux normes suivantes :

Normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI)

Normes EN pour faciliter la déclaration CE

CHAdeMO

Étiquette Energy Star Efficiency

L'ouverture officielle a été célébrée par un événement virtuel le 20 mai. Les experts en charge de VE de UL ont été rejoints par l'AVERE - l'Association Européenne pour l'Électromobilité et d'autres représentants de l'industrie européenne des VE avec des présentations de PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH et Wallbox Chargers, accueillant plus de 200 participants externes de l'industrie de la charge de VE.

Pour plus d'informations sur le centre d'essai de charge UL EV, veuillez consulter UL.com/EVCharging.

