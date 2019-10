UL recebe ampliação da aprovação da Volkswagen para testes de materiais

KREFELD, Alemanha, 9 de outubro de 2019 /PRNewswire/ - A UL, Empresa global líder em segurança de produtos, anunciou oficialmente que dois de seus laboratórios de teste de materiais receberam ampliação da aprovação da Volkswagen AG (VW).

A ampliação da aprovação significa que a UL agora pode executar vários métodos de testes nas instalações de Melville, EUA e Krefeld, Alemanha. Isso inclui aspectos ambientais, ex.(PV 1200), superfície, ex. (PV 3906), Comportamento mecânico, queima, ex. (TL 1010), Resistência média e testes têxteis para diversas peças e componentes internos e externos.

Thomas Wagner, Ph.D., Gerente de Negócios automotivos, disse: "Receber a ampliação da aprovação da Volkswagen é um passo importante na expansão global dos serviços automotivos da UL e no estabelecimento da posição da UL como parceira confiável na cadeia de fornecimento de testes automotivos. A UL intensificou o suporte ao cliente perto dos locais de produção da Volkswagen e das instalações dos fornecedores de componentes da VW. Os clientes da UL agora têm acesso total aos programas de teste de acordo com o padrão global VW 52000 da Volkswagen." O VW 52000 especifica os requisitos para teste de materiais e para a avaliação e documentação dos resultados do teste.

Os Centros de Teste de Materiais em Melville e Krefeld oferecem um amplo conjunto de serviços para a indústria automotiva com o objetivo de solucionar desafios críticos e ajudar as empresas a confirmar a conformidade e oferecer qualidade e desempenho. Laboratórios de teste altamente especializados e bancos de dados abrangentes de materiais, permitem que, a UL ajude os fabricantes de automóveis e os fornecedores a otimizar o tempo de comercialização, desde o estágio de conceito do produto e seu desenvolvimento inicial até o processo final de aprovação da produção de peças (PPAP).

Para obter mais informações sobre o portfólio de testes automotivos da UL, visite UL.com/Drive ou entre em contato:

Thomas Wagner, PhD

Gerente de Negócios Automotivos

thomas.wagner@ul.com

+49 2151 5370 234

Sobre a UL

A UL ajuda a criar um mundo melhor usando a ciência para solucionar desafios de segurança, proteção e sustentabilidade. Fortalecemos a confiança, possibilitando segurança de novos produtos e tecnologias inovadoras. Todos na UL compartilham a paixão por tornar o mundo um lugar mais seguro. Todo o nosso trabalho, desde pesquisa independente e desenvolvimento de normas, a testes e certificações, até o fornecimento de soluções analíticas e digitais, ajuda a melhorar o bem-estar global. Empresas, indústrias, governos, autoridades reguladoras e o público confiam em nós para poderem tomar decisões mais inteligentes. Para saber mais, visite UL.com.

CONTATO: Marlene Stezinar

Líder de Marketing - Testes e Certificações de Materiais

UL LLC

Tel: +49 (0) 2151 5370 309

E-mail: marlene.stezinar@ul.com

FONTE UL

