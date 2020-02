UL reçoit l'accréditation EN 302 567 pour services de mises à l'essai selon 802.11ad

Cette désignation contribue à alimenter l'innovation en faisant progresser la mise au point d'appareils Wi-Fi sûrs et robustes, de vitesse élevée dans la bande 60 GHz — ceci ayant un impact de grande portée sur les technologies, depuis la RA/RV jusqu'aux jeux et services de diffusion en continu

BASINGSTOKE, Angleterre, 17 février 2020 /PRNewswire/ -- UL, société de premier plan mondial dans la science de la sécurité, a annoncé aujourd'hui que son laboratoire d'EMC (compatibilité électromagnétique) et du sans-fil à Basingstoke au Royaume-Uni a reçu l'accréditation EN 302 567 pour services de mises à l'essai selon la norme 802.11ad. EN 302 567 traite du fonctionnement dans la bande de 60 GHz d'équipements radio à multiple gigabit/s.

En permettant une transmission de données à des vitesses augmentées de façon spectaculaire à plusieurs gigabits par seconde, la norme 802.11ad facilite de nouveaux scénarios d'utilisation comme la transmission de vidéos non compressées en ultra haute définition sur un réseau sans fil, le 'docking' (connexion) sans aucun délai, une navigation sur le web à la vitesse de l'éclair, des jeux turbopropulsés et une duplication fluide d'écran. La clé est que la norme 802.11ad utilise une bande de fréquence complètement différente de celle des normes précédentes : au lieu de fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz largement utilisées par les normes 802.11b/g/n/ac, la 802.11ad fonctionne sur 60 GHz. La grande quantité de spectres disponibles à 60 GHz signifie que davantage de données peuvent être transmises.

Selon Ben Mercer, ingénieur en chef des essais pour technologie grand public chez UL, dans la mesure où de plus en plus d'appareils incorporent des communications sans fil, l'utilisation du spectre actuel devient de plus en plus encombrée. « Notre besoin insatiable en données plus rapides pousse la technologie du sans-fil vers une capacité maximale de canaux. Des fréquences extrêmement élevées comme la 60 GHz offrent une grande quantité de spectres non congestionnés, ce qui permet des bandes passantes de canaux plus larges et des taux plus élevés de données, » a expliqué Mercer.

Pour les fabricants qui demandent une accréditation des essais et des certifications de leurs produits, le laboratoire d'UL à Basingstoke est la seule installation accréditée au Royaume-Uni et l'une des rares en Europe effectuant les mises à l'essai selon la norme 802.11ad. UL propose également des services d'essais et de certification qui répondent aux besoins d'accès du marché mondial pour aider à naviguer dans le paysage réglementaire du marché de destination.

« UL est très heureuse d'être un élément clé de la croissance et de l'adoption sûre des innovations récentes dans le Wi-Fi et qui constituent la dorsale de technologies en train de changer le monde, » a ajouté Ghislain Devouge, vice-président et directeur général de la technologie grand public chez UL. « Cette nouvelle accréditation de l'IEEE nous équipe mieux pour assister les sociétés qui mettent sur le marché des appareils en 802.11ad et répondre aux exigences réglementaires des marchés aidant à accélérer la réalisation de leurs projets. »

Les services de mise à l'essai selon 802.11ad accrédités par l'IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) sont disponibles à :

UL VS Ltd

Unit 1-3 Horizon, Wade Road, Kingsland Business Park

Basingstoke, RG24 8AH

Royaume-Uni

téléphone : +441256312100

courriel : ctech.uk@ul.com

À propos d'UL

UL contribue à créer un monde meilleur en mettant les sciences en application pour résoudre les défis liés à la sécurité, à la sûreté et à la durabilité. Nous renforçons la confiance en permettant l'adoption en toute sécurité de technologies et de produits nouveaux et novateurs. Chacun chez UL partage la passion de faire du monde un lieu plus sûr. À partir d'une recherche indépendante avec élaboration de nouvelles normes jusqu'à la mise à l'essai et à la certification aboutissant à la prestation de solutions analytiques et numériques, tous nos travaux aident à cultiver un bien-être mondial. Les entreprises, les industries, les pouvoirs publics, les organismes régulateurs et le public nous font confiance afin de pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Pour en apprendre davantage, visiter UL.com. Pour en apprendre davantage sur nos activités sans but lucratif, visiter UL.org.

Relations avec les médias :

Silvia Ronchi

spécialiste principale du marketing de l'industrie, UL

courriel : silvia.ronchi@ul.com

téléphone : +390292526400

