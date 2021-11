UL s'associe aux membres de la Coalition des normes de sécurité incendie internationales pour faire progresser les améliorations mondiales en matière de sécurité et de gestion des incendies dans les bâtiments

Le Plan mondial pour une décennie d'action en faveur de la sécurité incendie vise à stabiliser puis à réduire le niveau anticipé de décès et de blessures dus aux incendies, ainsi que le coût économique et l'impact sur l'environnement dans le monde entier d'ici 2032, même si la population mondiale augmente. Les pays peuvent utiliser le plan de l'IFSS pour accélérer l'adoption de programmes et de normes de sécurité incendie durables et rentables, tout en l'utilisant également pour améliorer leurs performances en matière de sécurité incendie et comme plateforme pour partager leurs expériences et leurs connaissances avec d'autres.

« Dans les pays du monde entier, nous observons une population croissante, une urbanisation rapide, de nouvelles méthodes de construction de bâtiments et de nouvelles technologies qui présentent des défis en matière d'incendie. Il en résulte un plus grand nombre de populations et de bâtiments exposés aux risques d'incendie », a déclaré Dwayne Sloan, directeur de l'ingénierie principale pour l'environnement bâti chez UL. Il est l'un des membres du comité de normalisation reconnu pour sa contribution au Plan mondial pour une décennie d'action pour la sécurité incendie. « UL fait partie des nombreuses organisations qui ont reconnu ce problème et se sont associées à l'IFSS pour fixer un objectif ambitieux, mais réalisable, de réduction des décès et des blessures liées aux incendies d'ici 2032. La Décennie d'action s'appuie sur les principes communs de l'IFSS qui ont été publiés en octobre 2020. »

Le Plan mondial pour une décennie d'action pour la sécurité incendie fournit un but clair, un cadre d'objectifs basés sur les performances et des actions communes qui s'alignent sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces activités peuvent être menées aux niveaux individuel, communautaire, municipal, national, régional et mondial. Le plan présente 15 objectifs, ainsi qu'une liste de plus de 60 actions représentatives, présentées dans le cadre de cinq piliers centraux :

Personnes - Actions visant à aider les individus et les groupes à comprendre le feu et ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur compréhension

Produits - Actions visant à réduire les risques d'incendie associés aux appareils, au contenu et aux éléments de construction

Structures - Actions visant à réduire les risques d'incendie liés aux structures, y compris la planification, la conception et l'exploitation

Infrastructure - Actions visant à améliorer l'infrastructure de lutte contre l'incendie

Communautés - Actions visant à faciliter la mise en place de communautés durables et résistantes aux incendies

« Cette nouvelle initiative est sans précédent, puisqu'il s'agit du premier accord sur les actions de sécurité incendie à cette échelle internationale, son développement étant soutenu par les Nations unies conformément à leurs propres Objectifs de développement durable », a déclaré Gary Strong, président de la Coalition IFSS. « Notre coalition a travaillé dur pour produire ce moyen applicable à l'échelle mondiale afin d'apporter des améliorations et une cohérence en matière de sécurité incendie aux bâtiments et infrastructures, nouveaux et anciens, et de réduire le risque pour les vies. »

La Coalition IFSS est une réponse mondiale menée par l'industrie pour répondre à des exigences de sécurité incendie différentes ou, dans certains cas, inexistantes dans les pays du monde entier. La Décennie d'action pour la sécurité incendie (2022-2032) et de plus amples informations sur l'IFSS sont disponibles sur le site Web de la Coalition .

En savoir plus sur la sécurité incendie chez UL.

