UL Solutions aide les fabricants de dispositifs intelligents compatibles avec Matter à résoudre les problèmes d'interopérabilité

La Connectivity Standards Alliance (CSA) reconnaît désormais UL Solutions comme un centre de test tiers autorisé à tester les produits utilisant Matter, la nouvelle norme publiée visant à unifier l'industrie de la technologie de la maison intelligente.

NORTHBROOK, Illinois, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader mondial en matière de sciences appliquées à la sécurité, a annoncé aujourd'hui qu'elle est désormais autorisée en tant que centre de test tiers pour les dispositifs de maison intelligente utilisant Matter, la nouvelle norme de la Connectivity Standards Alliance (CSA) visant à unifier l'industrie de la technologie de la maison intelligente.

Authorized by the CSA as a Matter third-party test house following the launch of Matter 1.0, UL Solutions will assess the performance and functionality of products against Matter specifications. This new authorization, in addition to existing testing capabilities for Bluetooth®, Zigbee and Thread technologies, allows UL Solutions to deliver a comprehensive testing solution for manufacturers that develop connected smart devices in the Internet of Things (IoT) space.

Agréée par la CSA en tant que centre de test tiers pour Matter dans certains sites d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord après le lancement de Matter 1.0, la société UL Solutions évaluera les performances et les fonctionnalités des produits en fonction des spécifications de Matter. UL Solutions offre son expertise pour aider les entreprises à valider l'admissibilité des produits à la certification Matter par la CSA.

Cette nouvelle autorisation, qui s'ajoute aux capacités de test existantes pour les technologies Bluetooth®, Zigbee et Thread, permet à UL Solutions d'offrir une solution de test complète aux fabricants qui développent des dispositifs intelligents connectés dans le domaine de l'Internet des objets (IoT).

UL Solutions, qui offre plus de 20 ans d'expérience dans l'évaluation des produits technologiques sans fil et connectés, est un membre actif du groupe de travail Matter de la CSA. Jusqu'à son lancement, Matter a reçu le soutien d'acteurs majeurs de l'industrie technologique. Cela est dû principalement à ses avantages pour l'industrie et les utilisateurs, notamment une approche de la communication indépendante de la plateforme et la compatibilité entre les appareils. Selon la société mondiale de veille technologique ABI Research, plus de la moitié des appareils domestiques intelligents dans le monde seront livrés avec Matter dans les cinq ans.

UL Solutions évalue la conformité des produits de technologie connectée aux exigences applicables, telles que la compatibilité électromagnétique (CEM), la fréquence radio (RF) et l'exposition RF. La société évalue également la sécurité des produits de technologie connectée afin d'éviter que les produits n'interfèrent ou ne subissent des interférences de la part d'autres appareils ou ne provoquent de potentiels incendies ou problèmes de santé.

« Les services de test Matter d'UL Solutions aident les entreprises à valider l'éligibilité à la certification des produits compatibles Matter », a déclaré Anurag Vennavaram, responsable des opérations chez UL Solutions. « La validation de la conformité aux spécifications Matter sera un élément clé pour profiter pleinement des avantages de la nouvelle norme, unifier l'industrie et aider les fabricants à éviter les retards dans l'obtention de la certification. »

« La perspective et l'expertise indépendantes et tierces d'UL Solutions se sont déjà révélées inestimables pour le lancement réussi de Matter et nos efforts pour aligner l'industrie », a indiqué Jon Harros, directeur de la certification et des tests, Connectivity Standards Alliance. « Nous nous réjouissons du soutien continu d'UL Solutions, désormais en tant que centre de test tiers agréé par la CSA pour les produits compatibles avec la norme Matter, afin de rapprocher le secteur et nos capacités techniques pour aller plus loin. »

À propos d'UL Solutions

Un leader mondial des sciences de la sécurité appliquées, UL Solutions transforme les défis de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre atout.

CONTACT PRESSE :

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

Tél : +1 (847) 664.8425

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1915577/Matter_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

SOURCE UL Solutions