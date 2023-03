UL Solutions erweitert Labor in Großbritannien, um EMC- und Wireless-Innovationen für Geräte- und Beleuchtungshersteller voranzutreiben

Kunden aus der Geräte- und Beleuchtungsbranche im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa können nun vom fundierten Wissen der EMV- und Wireless-Wissenschaftler, -Ingenieure und -Techniker von UL Solutions profitieren und gleichzeitig die neuesten Testgeräte an einem Ort nutzen.

BASINGSTOKE, England, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaften, gab heute die Eröffnung seines erweiterten Labors für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und drahtlose Tests in Basingstoke bekannt, in dem neue Prüfeinrichtungen speziell für die Beleuchtungs- und Haushaltsgeräteindustrie zur Verfügung stehen. Mit dieser Erweiterung ist der Standort von UL Solutions in Basingstoke nun eines der umfangreichsten kommerziellen EMV- und Wireless-Testlabors im Vereinigten Königreich. Das Angebot eines umfassenden Serviceangebots, das Kunden dabei unterstützt, die EMV-Vorschriften an einem Ort zu erfüllen, trägt dazu bei, den Zugang zu globalen Märkten zu beschleunigen.

„In einem dynamischen und anspruchsvollen Markt ist das Gleichgewicht zwischen EMV- und Wireless-Technologie-Innovation und schneller Markteinführung mit Betriebs- und Produktsicherheit entscheidend für den Kundenerfolg", sagt Phil Davies, General Manager in Europa für die Verbraucher-, Medizin- und Informationstechnologie-Gruppe bei UL Solutions. „Indem wir unsere EMV- und Wireless-Investitionen priorisieren, um eine Vielzahl von Geräten und Ausrüstungen zu testen, erweitern wir unsere Fähigkeiten mit dem schnellen Tempo der technologischen Innovation und helfen Herstellern von Wireless-Technologien und ihren Zulieferern, die Interkonnektivität ihrer Produkte zu erhöhen – sicher und zuverlässig."

Die Erweiterung der Einrichtung in Basingstoke, einem der größten unabhängigen Labore für die Prüfung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) in Europa, umfasst Folgendes:

Eine neue Kammer, die Messungen von 30 MHz bis 18 GHz ohne Änderung der Geräte- oder Produktkonfiguration ermöglicht.

Umfassende Prozessautomatisierung, die zu schnelleren Tests, Datenerfassung und Markteinführungszeiten führt.

Bestehende Sicherheitsprüfungen für Beleuchtungs- und Haushaltsgeräteprodukte, die nun mit EMV- und Wireless-Tests kombiniert werden können, um eine vollständige Lösung für vernetzte Beleuchtungs- und Haushaltsgeräte anzubieten.

Die Einrichtung in Basingstoke kann auch Produkte mit Wi-Fi 6E-Fähigkeiten testen und zertifizieren. Wi-Fi 6E ist eine Technologie, die Hochleistungs-WLAN in Telefonen, Tablets und PCs ermöglicht. Es ermöglicht außerdem erweiterte Funktionen und Fähigkeiten, die neue Möglichkeiten für das Internet der Dinge (IoT), Bereitstellungen von Dienstleistern und dichte öffentliche Bereiche bieten, um bessere Benutzererlebnisse zu schaffen.

Diese Laborerweiterung ergänzt die mehr als 20-jährige Erfahrung von UL Solutions im Testen und Zertifizieren der mmWave-Technologie. Zusätzlich zu den oben aufgeführten neuen Fähigkeiten ist das UL Solutions Labor in Basingstoke eines der wenigen Drittanbieter-Prüflabore in Europa, das 5G-Tests sowohl für Millimeterwellen (mmWave) als auch für Frequenzbereiche unter 6 Gigahertz (GHz) anbietet.

Für die Beleuchtungsindustrie baut UL Solutions seine Beleuchtungskompetenzen weiter aus, um mit den Innovationen in der Branche Schritt zu halten und das sicherheitstechnische Fachwissen des Unternehmens in vielen Marktsegmenten der Beleuchtungsbranche zu nutzen. Um Kunden dabei zu helfen, den neuesten Branchentrends voraus zu sein und mit Zuversicht zu innovieren, befassen sich die jetzt im Labor in Basingstoke verfügbaren Beleuchtungsservices von UL Solutions mit intelligenter und vernetzter Beleuchtung, einschließlich Cybersicherheit, Interoperabilität, EMV- und Wireless-Tests.

„UL Solutions ist ein weltweit führend in der Prüfung von Beleuchtungsprodukten", sagt Todd Straka, Global Industry Director der UL Solutions Lighting Group. „Unsere Angebote zur Prüfung von Beleuchtungsleistung, Energieeffizienz und Sicherheit helfen der Beleuchtungsindustrie, den Anforderungen eines schnell wachsenden Marktes gerecht zu werden und gleichzeitig die mit Innovationen und sich entwickelnden Vorschriften verbundenen Risiken zu mindern. Dieses Labor wird in Verbindung mit unserer erstklassigen technischen Kompetenz unsere Kapazitäten in Großbritannien und Europa erweitern und unseren Kunden helfen, neue Märkte weltweit zu erschließen."

Die Prüf- und Zertifizierungsdienste von UL Solutions für die Haushaltsgeräteindustrie bewerten Haushalts- und Gewerbegeräte nach strengen Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards, um komplexe gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Zu den neuen Appliance-Services in der Einrichtung in Basingstoke gehören EMV-, Wireless-Funktionalitäts- und Interoperabilitätstests, die dazu beitragen, dass intelligente Geräte und Vorrichtungen sofort nach dem Auspacken mit einem Netzwerk verbunden werden können und die Spezifikationen für die beworbenen Funktionen erfüllen.

Zusätzlich zu EMV- und Wireless-Tests wie Bluetooth ®, Zigbee ® und THREAD ® bietet UL Solutions seit kurzem auch Testmöglichkeiten für Konnex (KNX) und Digital Addressable Lighting Interface (DALI)-Protokolle an. KNX ist ein Protokollstandard für Gebäudesteuerungssysteme, der für die gewerbliche und private Gebäudeautomatisierung verwendet wird. Es wurde entwickelt, um den Energieverbrauch von Sensoren und Schaltern für drahtlose Komponenten niedrig zu halten, wobei alle Komponenten eng zusammenarbeiten.

„Da die Welt immer komplexer, vernetzter und anspruchsvoller wird, müssen Unternehmen die sich ständig ändernden globalen und lokalen regulatorischen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig den Marktanforderungen nach schnellerer Innovation und erhöhter Sicherheit und Nachhaltigkeit gerecht werden", sagt Morten Claudi Lassen, Vice President in Europa für UL Solutions. „Das Labor von UL Solutions in Basingstoke zeigt unser Engagement, den Herstellern in Großbritannien leistungsstarke Dienstleistungen aus einer Hand und an einem Standort für Tests und Inspektionen anzubieten. Es zeigt auch unser Engagement, den Herstellern kürzere Entwicklungszyklen, eine schnellere Markteinführung und die Möglichkeit zu geben, auf dem globalen Markt wettbewerbsfähiger zu sein."

UL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

