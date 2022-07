UL Solutions lança avaliação de fuga térmica do compartimento da bateria, o primeiro método de teste da UL Solutions para ajudar no rastreio de materiais do compartimento da bateria de veículos elétricos

O desempenho da bateria apresenta desafios contínuos na eficiência dos VEs, uma vez que veículos mais pesados, por consequência de sistemas de bateria pesados, implicam em maior frequência de carregamento e menor autonomia de rodagem. No entanto, os sistemas de compartimento de bateria desempenham um papel fundamental na mitigação do impacto da fuga térmica, um risco associado a baterias de íons de lítio. A fuga térmica ocorre quando a célula de íons de lítio entra em um estado de autoaquecimento incontrolável que pode produzir fogo, fumaça e temperaturas extremamente altas, além de ejetar partículas nocivas.

"À medida que a eletrificação da mobilidade continua a crescer, a fuga térmica tornou-se uma questão crítica de segurança no setor automotivo e aumentou a atenção sobre como o material ideal do compartimento é utilizado para proteção contra fuga térmica", disse Eric Bulington, diretor de gestão de produtos da divisão de materiais de engenharia da UL Solutions. "Com esta oferta, estamos ajudando os fabricantes a enfrentar um dos desafios mais complexos do setor de mobilidade elétrica, além de atendermos à demanda do mercado por produtos automotivos inovadores e confiáveis."

A metodologia de teste da UL Solutions avalia o desempenho dos materiais ao simular um cenário de fuga térmica. As avaliações envolvem o teste de placas de materiais em comparação com todo o conjunto da bateria, reduzindo os custos de testes e o tempo de desenvolvimento para fabricantes de resinas e fornecedores de materiais. As avaliações também se concentram no rastreio de várias fórmulas durante a pesquisa e o desenvolvimento para oferecer aos produtores de materiais a oportunidade de oferecer aos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) as soluções que atendem às suas necessidades, ao mesmo tempo em que consideram o desempenho entre os materiais.

"A UL Solutions tem um longo histórico de liderança de pensamento em relação a baterias de todas as formas e tamanhos. Por isso, é apropriado continuarmos esse legado com baterias de veículos elétricos", disse Eric Bulington. "Com essa oferta, a UL Solutions atende às necessidades do setor, oferecendo a OEMs e fornecedores automotivos, além de fabricantes de componentes e sistemas automotivos, soluções de testes e consultoria para atender a vários padrões e regulamentações."

