UL Solutions lance des offres de gestion ESG pour les programmes de durabilité et de gestion des données

De la mobilisation initiale des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à la vérification des données et du contenu environnementaux, les offres de gestion ESG d'UL Solutions se concentrent sur cinq cas d'utilisation pour guider les entreprises dans leur parcours ESG : mobilisation, mesure, gestion, rapport et assurance.

NORTHBROOK, Illinois, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader mondial des sciences de la sécurité appliquées, a annoncé aujourd'hui son portefeuille de gestion ESG pour la création de programmes de gestion des données de durabilité de l'entreprise de bout en bout, avec un accent particulier sur le carbone et les émissions de portée 3.

Les offres de gestion ESG comprennent une combinaison de pratiques de conseil établies, de logiciels et de services de vérification alignés pour servir tous les niveaux de maturité des rapports ESG. Ce portefeuille permet aux professionnels du développement durable et de l'ESG d'accélérer leurs programmes et de répondre aux exigences réglementaires et volontaires en matière de reporting dans un paysage en constante évolution.

Le portefeuille prend en charge cinq cas d'utilisation :

Mobiliser - Mettre en place et optimiser les programmes ESG.

Mesurer - Mettre en œuvre des systèmes robustes pour mesurer la performance ESG.

Gérer - Assurer l'amélioration continue des indicateurs de performance clés (KPI) et des objectifs en matière d'ESG.

Rapport - Rationaliser et améliorer la divulgation et le rapport ESG.

Assurance - Démontrer une vérification indépendante des principaux indicateurs de performance ESG.

« Avec son portefeuille de gestion ESG, UL Solutions dispose d'un large éventail de ressources, d'expertise et d'outils pour aider les entreprises à améliorer leur gestion des données ESG et leur reporting », a déclaré John Genovesi, vice-président exécutif d'UL Solutions et président du groupe Enterprise and Advisory de l'entreprise. « La collaboration avec nos clients et l'écoute de leurs défis nous ont amenés à combiner nos capacités ESG établies et à offrir des solutions holistiques. »

Outre les services de conseil en matière d'ESG, UL Solutions propose également un logiciel ESG doté d'un puissant moteur de calcul intégré et d'une base de données mondiale des facteurs d'émission. Le logiciel UL360, créé il y a plus de 20 ans, comporte des modules dédiés tels que les déclarations ESG, le champs d'application 3, les initiatives et les propriétés afin de rationaliser le transfert et la collecte des données.

Le logiciel UL360 a été conçu pour rationaliser la gestion des données et a été testé par le Greenhouse Gas (GHG) Management Institute pour confirmer un niveau élevé de qualité des données. La capacité de collecte et de déclaration des données du champs d'application 3 offre des solutions logicielles de gestion du carbone disponibles avec des performances de système éprouvées, soutenues par des conseils et informées par la vérification du carbone.

UL Solutions a été reconnu comme leader dans le Verdantix Green Quadrant: Enterprise Carbon Management Software 2022 et figure dans le Gartner 2022 Chief Financial Officer (CFO) Market Guide for Financial ESG Disclosure Reporting Software.

Pour compléter son logiciel de reporting ESG, UL Solutions a récemment annoncé l'extension de ses services de conseil et d'assurance ESG . De la première mobilisation des initiatives ESG à la vérification des données et du contenu environnementaux, les services accrus d'UL Solutions permettront de guider les entreprises tout au long de leur parcours de gestion ESG et de reporting.

En savoir plus sur le portefeuille de gestion ESG d'UL Solutions .

À propos d'UL Solutions

Un leader mondial des sciences de la sécurité appliquées, UL Solutions transforme les défis de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre atout.

