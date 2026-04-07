Ulrich Steidl, M.D., Ph.D., es nombrado director del Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center

El prestigioso investigador de renombre internacional en cáncer y células madre dirigirá el centro designado por el NCI, con sede en el Bronx

BRONX, N.Y., 7 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ulrich Steidl, M.D., Ph.D., un líder internacional en el ámbito de la investigación del cáncer de la sangre y de las células madre, ha sido nombrado director del Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center (MECCC) y vicepresidente de medicina del cáncer en Montefiore Einstein. Desde finales de 2025, Steidl fue director interino del MECCC, designado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) como centro oncológico integral.

"Me siento profundamente honrado de asumir el liderazgo del MECCC", expresa el Dr. Steidl. "Contamos con un equipo extraordinario formado por médicos, investigadores y administradores excepcionales, profundamente comprometidos con nuestros pacientes y nuestra comunidad, y con la atención oncológica de vanguardia y la ciencia innovadora. Estoy deseoso de trabajar juntos en nuestra misión de reducir la carga del cáncer en el Bronx y más allá, y de impulsar la innovación de manera que mejore la vida y el bienestar de las personas de nuestra ciudad y de todo el mundo".



El Dr. Steidl ha ocupado diversos cargos de liderazgo dentro del MECCC, en el que ha sido líder de programa, director asociado de ciencias básicas y subdirector. En Montefiore Einstein, también ha ocupado cargos clave, como chair asociado de investigación traslacional en el Departamento de Oncología y director interino del Instituto Ruth L. y David S. Gottesman para la Investigación de Células Madre y Medicina Regenerativa. El Dr. Steidl continuará desempeñando el cargo de chair del Departamento de Biología celular en el Albert Einstein College of Medicine.

Desde su incorporación a Montefiore Einstein en 2008, el Dr. Steidl se ha consolidado como un científico innovador y profundamente comprometido, así como un colaborador y mentor. Su investigación básica y traslacional, financiada por los Institutos Nacionales de Salud y diversas fundaciones filantrópicas y sin ánimo de lucro, se centra en definir los rasgos de las células madre preleucémicas, su carácter heterogéneo, y comprender su transformación en células madre leucémicas, así como en desarrollar fármacos que interrumpan esta progresión. El Dr. Steidl ha hecho descubrimientos y contribuciones fundamentales en este ámbito. Él fue uno de los primeros investigadores en demostrar la existencia de células madre precancerosas y en explicar cómo el síndrome mielodisplásico, un precursor común de la leucemia mieloide aguda, surge y progresa a partir de células madre hematopoyéticas defectuosas. Las lecciones derivadas del trabajo del Dr. Steidl en cánceres hematológicos han sido aplicadas a muchos otros tipos de tumores, y han permitido desarrollar conceptos como la "prevención de precisión" del cáncer y la "intercepción" de su progresión y recaída. Su trabajo ha contribuido directamente al avance de varios fármacos experimentales en fase de ensayo clínico. Además, figura como inventor en numerosas tramitaciones de patentes y es cofundador de exitosas empresas biotecnológicas.



Sus contribuciones a la investigación y la mentoría están ampliamente documentadas; además, el Dr. Steidl ha recibido numerosos reconocimientos. En Einstein, recibió el Premio Saul R. Korey en Ciencia y Medicina Traslacional en 2020, y el Premio Marshall S. Horwitz a la Excelencia en Investigación en 2025. Asimismo, ha recibido en cuatro ocasiones el premio Julius Marmur Mentorship Award por Mentorías Destacadas en Investigaciones de Posgrado. Muchos de sus estudiantes de posgrado y becarios posdoctorales han pasado a ocupar puestos académicos y de liderazgo en instituciones de prestigio de todo el mundo.



Entre los reconocimientos del Dr. Steidl también destacan el Scholar Achievement Award otorgado por Blood Cancer United (conocida anteriormente como Leukemia & Lymphoma Society) en 2019; el Outstanding Investigator Award concedido por el NCI en 2021 y, hace tan solo un año, el McCulloch & Till Award, en 2025, de la Sociedad Internacional de Hematología Experimental (ISEH, por sus siglas en inglés), así como el All-Star Award 2025 de la V Foundation for Cancer Research. El Dr. Steidl es miembro electo de la Association of American Physicians y de la American Society for Clinical Investigation, y ha sido vicepresidente y presidente de ISEH.

Sobre Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center

El Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center (MECCC) es un centro oncológico integral designado como tal por el National Cancer Institute (NCI), y un líder nacional en investigación y atención clínica del cáncer con sede en el Bronx. El MECCC conjuga la excelencia científica de Albert Einstein College of Medicine con el carácter multidisciplinar y enfoque de trabajo en equipo en la atención clínica del cáncer de Montefiore Health System. El MECCC se fundó en 1971 y, en 1972, fue designado como centro oncológico integral por el NCI. Desde entonces el MECCC ha redefinido los baremos de excelencia en investigación del cáncer, atención clínica, educación y formación, así como en acercamiento y participación con la comunidad. Su misión es reducir la carga que representa el cáncer para todo el mundo y, especialmente, para los grupos históricamente menos representados.

FUENTE Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center