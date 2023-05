Últimos dias do outono: veja como preparar a pele para os dias frios que se aproximam

Fatores como alimentação e mudança de temperatura influenciam na saúde da pele e podem causar cravos e espinhas1

SÃO PAULO, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O mês de maio marca as últimas semanas do outono. Por isso, nesse período também é possível já sentir algumas mudanças climáticas, com a aproximação do inverno. Esse é um momento crucial para os cuidados com a pele, porque, com os dias mais frios, ela acaba ficando mais suscetível às variações climáticas. Na prática, essa oscilação pode causar vermelhidão, ressecamento e coceira. No caso da pele mista a oleosa, até mesmo o aumento de cravos e espinhas, especialmente na "Zona T", testa, nariz e queixo2.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), "o acúmulo de sujeira na pele do rosto pode levar à oclusão dos poros, favorecendo o aparecimento de cravos e espinhas, além disso, alguns poluentes ambientais podem contribuir para o envelhecimento precoce3". Por isso, é importante cuidar da limpeza da pele sempre, até naqueles dias com baixa temperatura.

"Nos períodos mais frios do ano, a pele tende a estar de fato mais sensível e, por conta disso, as pessoas tendem a buscar os médicos dermatologistas para orientações de cuidados da pele nesta época. Temperaturas mais baixas pedem um cuidado redobrado em relação à hidratação e também à limpeza, que é uma das etapas de autocuidado mais importantes", afirma a dermatologista Luiza Bertholdi (CRM-PR 37487 | RQE 26686).

Para ajudar os consumidores a manter uma pele saudável e macia mesmo nos períodos mais frios, Dermotivin® apresenta dicas importantes para rotina de skincare ideal.

1. Tenha bons hábitos alimentares

Existem fatores que contribuem para a aparência saudável da pele e a boa alimentação é um dos principais. Uma recomendação dos especialistas da SBD é adotar dietas que contenham grãos diversos como a soja, ingrediente rico em isoflavona que evita o ressecamento e melhora a elasticidade da pele4.

A dermatologista Luiza Bertholdi (CRM-PR 37487 | RQE 26686) também destaca que algumas substâncias, como a vitamina K, são produzidas pelo próprio organismo, mas existem outros nutrientes que só podem ser adquiridos através da alimentação. "Muitas vezes a anemia e até problemas na visão acontecem por baixa ingestão de vitaminas. Por isso, sempre digo para os meus pacientes que uma alimentação saudável é a chave para a prevenção de diversas doenças", pontua.

As frutas ricas em vitamina C também estão entre os itens mais indicados por especialistas, com destaque para a laranja, mexerica e limão, além de vegetais diversos como brócolis, repolho e cenoura5.

2. Adote uma rotina de skincare específica para o seu tipo de pele

Para a limpeza suave da pele seca ou sensibilizada, Dermotivin® Soft apresenta diversas opções que limpam a pele sem irritar. Dentre elas, a Espuma de Limpeza Dermotivin® Soft, se destaca por sua textura cremosa e macia que, além de limpar, faz um carinho gostoso na pele e ainda rende aproximadamente 180 aplicações*!

Recomendação de uso: Aplique o produto sobre o rosto e pescoço umedecidos em suaves movimentos circulares. Enxágue por completo.

O item está disponível no portal Beleza na Web pelo preço sugerido de R$58,90.

Agora, se a sua pele for mista a oleosa, a linha Dermotivin® Original tem os sabonetes faciais mais recomendados para ela6. Eles promovem uma limpeza equilibrada, que remove o excesso de oleosidade sem ressecar a pele. E dentre as opções disponíveis, destaca-se a espuma de limpeza de Dermotivin® Original, capaz de render até 180 aplicações* e que com a sua textura cremosa e macia, remove as impurezas respeitando o pH da pele7.

Recomendação de uso: Aplique o produto sobre o rosto e pescoço umedecidos em suaves movimentos circulares. Enxágue por completo.

O item está disponível no portal Beleza na Web pelo preço sugerido de R$68,90.

Dermotivin® também apresenta opções para peles muito oleosas e até acneicas. As linhas Oil Control e Salix limpam a pele enquanto promovem controle e redução da oleosidade por até 10 horas8.

3. Dica extra!

Uma dica super importante é a consulta ao dermatologista, ele poderá te indicar os melhores produtos para atender as necessidades do seu tipo de pele!

E, para finalizar, além da dieta equilibrada e da limpeza adequada de acordo com o seu tipo de pele, vale aplicar o filtro solar diariamente e não se deve esquecer da hidratação do rosto, corpo e lábios9.

1Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tratamento da acne. Acesso em 12 de abril de 2023 em https://www.sbd.org.br/tratamentos/tratamento-da-acne/

2Tipos de Pele. Acesso em 31 de março de 2023 em Tipos de pele - SBD

3Cuidados Diários com a Pele. Acesso em 31 de março de 2023 em Cuidados diários com a pele - SBD

4-5Cuidados com a Pele no Inverno. Acesso em 31 de março de 2023 em Cuidados com a pele no inverno - SBD

6Pesquisa realizada com 200 dermatologistas © Inception | Dezembro de 2022

7Galderma Data on file: All-S-ACN-29574-11-09-11 Espuma

8Sabonete Líquido | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA INSTRUMENTAL NO CONTROLE E REDUÇAO DA OLEOSIDADE DA PELE POR CINÉTICA SEBUMÉTRICA DE UM PRODUTO INVESTIGACIONAL - ESTUDO INSTRUMENTAL

9Cuidados Diários com a Pele. Acesso em 31 de março de 2023 em Cuidados diários com a pele - SBD

*GAL.HTL.02.2021 - Rendimento da Apresentação Espuma 130 mL (3 meses, considerando o uso 2x ao dia). Sabonete em espuma. 1 aplicação equivale a 1 acionamento

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 90 países. Oferece um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde sua fundação em 1981, a Galderma dedica seu foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde, porque entende que a pele em que estamos molda nossas vidas. A Galderma está avançando a dermatologia para cada história de pele. Para mais informações: www.galderma.com/br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089935/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089936/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089937/3.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma