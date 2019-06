Ultra anunciado como segunda IEO da Tokinex

TORTOLA, Ilhas Virgens Britânicas, 27 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Bitfinex anunciou hoje o Ultra como a segunda oferta inicial de câmbio (IEO, na sigla em inglês) a ser realizada na plataforma de venda conjunta de tokens da Bitfinex e da Ethfinex, a Tokinex.

O Ultra é um protocolo e plataforma que se posiciona para transformar o segmento de jogos, avaliado em US$ 140 bilhões. Ele usa a tecnologia de blockchain para permitir que qualquer pessoa construa e opere a sua própria plataforma de distribuição de jogos ou serviço virtual de venda de mercadorias. Dessa forma, desafia o atual monopólio de pesos pesados como Steam, Google e Apple, além de constituir uma alternativa atraente aos espaços conhecidos como "jardins murados".

Para desenvolvedores, o Ultra possibilita um maior controle das comunidades e libera novos fluxos transparentes de receitas, como publicidade e processamento instantâneo de nanopagamentos, entre muitas outras vantagens. Os benefícios estendem-se também aos gamers, com ação imediata, acesso a conteúdo exclusivo e a possibilidade de ganhar moedas UOS.

"Após o enorme sucesso da venda do Ampleforth, estamos entusiasmados porque o próximo token a ser vendido na Tokinex é outro pioneiro no espaço blockchain", destacou o diretor de tecnologia da Bitfinex, Paolo Ardoino. "A equipe de especialistas e a visão ambiciosa do Ultra nos impressionaram, e mal podemos esperar para ver a resposta da comunidade."

A venda do token Ultra começará na Tokinex no dia 16 de julho às 11h (horário universal coordenado) e terminará quando o hard cap de US$ 5 milhões for atingido. Para obter mais informações sobre o Ultra, confira o relatório descritivo aqui. Visite o site da Tokinex para começar hoje mesmo.

Sobre o Ultra

Projetado para quebrar o monopólio do mercado, o Ultra é uma plataforma de distribuição de jogos de última geração, oferecendo novas soluções para desenvolvedores e jogadores. O Ultra tem uma base de blockchain fortalecida pela nossa tecnologia de download de software por etapas, pela qual já foram feitos mais de 100 milhões de downloads confiáveis em todo o mundo. Para obter mais informações, visite Ultra.io.

Sobre a Tokinex

Inaugurada em maio de 2019, a Tokinex é a plataforma de IEOs da Bitfinex e da Ethfinex. Ela traz oportunidades justas de participar de projetos de tokens com curadoria. A Tokinex proporciona a participantes qualificados a oportunidade de contribuir com vendas de tokens previamente aprovados usando diretamente sua carteira pessoal por meio de ativos criptográficos comuns, sem dados pessoais ou fundos retidos pela plataforma de troca.

FONTE BitFinex

SOURCE BitFinex