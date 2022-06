ULTRA V lance ULTRACOL, premier produit de comblement à base de microsphères de PDO au monde

ULTRA V est une entreprise coréenne qui contribue au développement de l'industrie mondiale de l'anti-âge par le biais, notamment, d'une usine intelligente. Elle a développé un fil absorbable de qualité médicale et un produit de comblement biodégradable de nouvelle génération, ULTRACOL (polymère en poudre), avec sa propre technologie.

ULTRACOL est une microsphère constituée d'un ingrédient, le PDO (POLYDIOXANONE), homologué par la FDA. Il s'agit du premier agent de comblement et de boosting cutané à base de microsphères de polydioxanone (PDO) au monde. Il stimule la production de collagène autologue pour favoriser le volume, le lifting et l'élasticité du visage, et est utilisé comme un agent de boosting de la peau en fonction du type de produit.

La première forme de microsphère de PDO au monde

Optimisé pour la formation autologue de collagène

Ingrédients en poudre de fil absorbable

Matière première sûre utilisée pour les sutures depuis 30 ans

Production de collagène avec des ingrédients éprouvés

Effet volumateur et lifting

Certification CE



ULTRACOL, composé uniquement d'un polymère biodégradable appelé « polydioxanone », et d'un polymère naturel, la carboxyméthyl cellulose, n'utilise aucun des ingrédients toxiques BDDE (éther diglycidylique de butanédiol) pour la réticulation utilisés dans les produits de comblement à base d'AH. Il est injectable grâce au traitement de l'ingrédient de fil absorbable en microparticules sphériques.

Les produits de comblement existants induisent des formes irrégulières en raison des microparticules ou font l'objet d'inquiétudes relatives à la biosécurité. ULTRACOL n'induit pratiquement pas d'effet allergique ou d'effets secondaires, et utilise des ingrédients de PDO qui sont naturellement dissous et absorbés dans le corps, puis excrétés dans les urines. En outre, il peut aider à augmenter l'élasticité de la peau en stimulant la production de collagène. Le collagène diminue progressivement avec l'âge, ce qui provoque l'apparition de rides. Les chercheurs d'ULTRA V expliquent qu'ULTRACOL joue un rôle dans la prévention.

ULTRACOL a déjà obtenu la certification CE nécessaire à la vente dans l'UE de produits liés à la sécurité des consommateurs, et a également suivi le processus d'enregistrement dans des pays européens, tels que l'Allemagne, la France, la Suède, et dans les pays asiatiques. Progressivement, ULTRACOL sera présent dans un plus grand nombre de pays. En Corée, pays d'origine d'ULTRACOL, une entreprise mondiale, Sinclair Pharma, est en charge de l'ensemble des ventes intérieures.

Mme Scarlett Jang, responsable du département des ventes internationales ULTRA V, a déclaré : « Nous recevons des demandes de renseignements au sujet d'ULTRACOL de divers pays. Étant donné que la réglementation sur les produits de comblement à base d'AH et la réglementation environnementale sont devenues beaucoup plus strictes, on s'attend à ce qu'ULTRACOL, qui utilise des polymères biodégradables comme matière première, remplace les produits de comblement conventionnels sur le marché mondial. »

http://www.ultrav.co.kr/

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1838071/ULTRA_V_has_launched_the_world_s_first_PDO_microsphere_filler__ULTRACOL.jpg

SOURCE ULTRA V