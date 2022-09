Ultra V ULTRACOL écrit une nouvelle page de l'histoire de l'industrie de la K-beauty et suscite l'attention du monde entier.

SÉOUL, Corée du Sud, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe de beauté biomédicale Ultra V (PDG Dr Han Jin Kwon) a suscité l'attention du monde entier grâce à sa création « ULTRACOL » exportée dans plus de 58 pays, dont non seulement l'Asie, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, mais également l'Europe. Alors que la vague coréenne est en plein essor, Ultra V écrit une nouvelle page de l'histoire de l'industrie de la K-beauty en augmentant sa compétitivité en tant que marque de beauté mondiale grâce à son portefeuille de produits de haute qualité.

Ultra V ULTRACOL is writing a new history of the K-beauty industry, receiving attention from the world.

Le premier agent de comblement PDO (polydioxanone) certifié au monde, « ULTRACOL », a été au centre des efforts d'Ultra V pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'industrie de la beauté.

ULTRACOL contient du PDO qui est enregistré auprès de la FDA, a un effet liftant sur la peau et améliore son élasticité en stimulant la production de collagène par la peau elle-même. Sa technique exclusive brevetée a été reconnue en Corée et le gouvernement coréen lui a décerné le prix « IR52 Jang Yeong Sil Prize » en tant que premier agent de comblement polymère. En outre, son effet, sa biodégradabilité et sa sécurité ont été vérifiés par le Korean ministry of Food and Drugs Safety (KFDA - ministère coréen de la sécurité des aliments et des médicaments) et par la certification CE européenne, ce qui a suscité des demandes persistantes de la part d'acheteurs mondiaux pour sa distribution exclusive. Ultra V a donc obtenu les meilleurs résultats sur les marchés internes et externes.

Le Dr Kwon, PDG d'Ultra V, a révélé qu'« Ultra V est actuellement à la recherche d'un distributeur exclusif d'ULTRACOL » et a déclaré : « Puisque la compétitivité d'ULTRACOL a déjà été bien reconnue au niveau national par la conclusion d'un contrat de distribution exclusive, le succès à l'étranger est certain, nous allons donc étendre le réseau de distribution ainsi que le volume d'exportation. »

En attendant, réputé pour être le pionnier de la K-beauty, le Dr Kwon transmet ses connaissances médicales, ses techniques et procédures chirurgicales avancées aux médecins en participant chaque année à une moyenne de 120 conférences et séminaires, exerçant ainsi une influence massive sur les tendances de la K-beauty.

Pionnier de la K-beauty, le Dr Kwon a déclaré : « Nous allons faire preuve d'innovation et d'efficacité pour être en phase avec le statut de la K-beauty. Ultra V devrait bientôt atteindre son objectif, et elle proposera des innovations qui n'ont jamais existé auparavant, avec une croissance constante, et elle survivra à la concurrence mondiale en devenant compétitive. »

