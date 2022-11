Ultragaz amplia portfólio de energia e mira expansão de acesso ao Biometano com aquisição da líder em GNC do Brasil

Movimento contribuirá para a diversificação da oferta de energia aos clientes industriais

Ultragaz acaba de anunciar que assinou contrato para compra da maior distribuidora de Gás Natural Comprimido do Brasil , por R$ 165 milhões;

Novidade contribui para a diversificação de portfólio da Ultragaz, empresa sólida e referência no País;

Chegada ao portfólio da Ultragaz também vai ampliar o acesso ao Biometano e outras fontes de energia para clientes industriais com demandas importantes de ESG;

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ultragaz, empresa que oferece soluções em energia para os consumidores de forma segura, eficiente e sustentável, acaba de assinar contrato para adquirir a Neogás, líder de mercado na distribuição de Gás Natural Comprimido (GNC) do Brasil. Este é mais um passo em direção à diversificação de portfólio, após a recente compra de uma startup — plataforma que conecta Geração distribuída de energia elétrica renovável a clientes. Tudo isso, parte de um ciclo de ações que amplia o portfólio de energias da Ultragaz, uma empresa que já é referência no relacionamento e proximidade com seus clientes, entre as 11 milhões de famílias e mais de 58 mil empresas atendidas em todo o Brasil.

A aquisição que acaba de ser anunciada avança, dessa vez, rumo a expansão de acesso e oferta de Gás Natural e Biometano para clientes industriais, especialmente àqueles cuja localização é distante das grandes redes de distribuição e gasodutos. Isso representará uma nova avenida de crescimento para a companhia, por meio da ampliação da oferta de energia renovável. Além de apresentarem demandas e metas importantes de ESG em suas cadeias produtivas, clientes demonstram uma necessidade crescente por matrizes mais sustentáveis.

Diante disso, a Ultragaz pretende viabilizar a conexão com os maiores produtores de Biometano, posicionando-se como protagonista do setor em meio à transição energética vivida pelo País. Além de facilitar o acesso aos combustíveis com menores emissões de carbono, também vai trazer mais sustentabilidade e eficiência à operação.

O acordo avaliado em R$ 165 milhões, vai garantir à Ultragaz 100% do controle da Neogás, fundada em 2000, pioneira e líder na distribuição de GNC no Brasil. A empresa opera com seis bases de compressão próprias, localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, e capacidade anual de produção estimada em 100 milhões de m³ de GNC, volume comercializado pela empresa no ano de 2021.

O negócio também vai garantir a entrada da Ultragaz no mercado de GN, além de viabilizar a incorporação de uma empresa que atende a grandes clientes privados, especialmente no interior do País. Atualmente, a Neogás atende a grandes indústrias. Além disso, também é responsável pelo abastecimento de mais de 50 postos de combustível e à prestação de serviços logísticos para distribuidoras de GN.

"A chegada da Neogás trará conhecimento e capacidade operacional ímpares em GNC, permitindo o avanço em Biometano, complementando o nosso portfólio de ofertas e impulsionando a transição energética dos clientes", revela Tabajara Bertelli, Presidente da Ultragaz.

A combinação dos negócios deve acontecer após o cumprimento das condições previstas em contrato, entre elas, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e, até lá, os negócios seguem atuando de forma independente. "Este acordo posiciona a Ultragaz como provedora de um amplo leque de ofertas em energia, agregando vantagens competitivas importantes da Neogás em soluções aos clientes industriais", afirma. "Esta aquisição representa uma enorme oportunidade para o impulsionamento da transição energética vivida pelo Brasil", finaliza Tabajara Bertelli.

SOBRE A ULTRAGAZ

A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, é conhecida por ter em seu DNA a inovação. Presente há 85 anos no mercado, desenvolve soluções para diversos segmentos. Com o propósito de somar energias para mudar a vida das pessoas, hoje atende mais de 11 milhões de famílias e 58 mil empresas em 23 estados e o Distrito Federal.

As práticas ESG fazem parte do dia-a-dia da Ultragaz por meio de uma governança sólida, cuidado com seus colaboradores, cadeia de valor e com as comunidades onde atua, promovendo uma empresa inclusiva e diversa, além do desenvolvimento de tecnologias e soluções que resultam em baixo impacto ao meio ambiente e benefícios à sociedade. A companhia também aposta cada vez mais em transformação digital, aprimorando a experiência de compra do consumidor.

Faz parte do Grupo Ultra, um dos maiores conglomerados empresariais brasileiros com atuação na distribuição de combustíveis (Ipiranga) e no segmento de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo)

FONTE Ultragaz

