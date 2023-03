Ultragaz oferece desconto na compra do gás de cozinha para celebrar a Semana do Consumidor

Promoção vale para a recarga de botijões de 13 kg, entre os dias 13 e 17 de março. Consumidores de todo o Brasil, onde o App Ultragaz está disponível, terão a oportunidade de aproveitar para suas compras

SÃO PAULO, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, irá oferecer descontos especiais na recarga dos botijões de 13kg. Em comemoração ao Dia do Consumidor, a promoção será realizada entre 13 e 17 de março, com desconto de 15 reais aos consumidores que fizerem o pedido de recarga dos botijões de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) no App Ultragaz.

Durante a ação cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas para o gás de cozinha. Os consumidores que quiserem aproveitar a promoção, realizada exclusivamente pelo aplicativo da marca, poderão utilizar algumas formas de pagamentos, como dinheiro, débito e crédito.

"Nesta Semana do Consumidor, vamos disponibilizar uma super promoção para celebrar a nossa maior prioridade, o cliente Ultragaz," destaca Cristina Aparecida Vasques Tartaglia, Gerente De Venda E Atendimento da Ultragaz. "Nosso foco é sempre levar as melhores ofertas e oferecer cada vez mais benefícios aos usuários do App Ultragaz", completa a executiva.

Para usufruir dos benefícios, basta adicionar o produto no carrinho e escolher a forma de pagamento. A promoção é válida para as praças atendidas pelo aplicativo Ultragaz, disponível para dispositivos iOS e Android. Confira as localidades contempladas e outras informações no regulamento oficial da promoção.

SERVIÇO

O que: Promoção especial Semana do Consumidor;

Data: de 13 a 17 de março

Onde: por meio do aplicativo Ultragaz;

Para quem: clientes da companhia que moram nas cidades atendidas pelo App Ultragaz;

Desconto: 15 reais de desconto na recarga do botijão de gás de cozinha no período da promoção.

Formas de pagamento: dinheiro, débito ou crédito.

FONTE Ultragaz

